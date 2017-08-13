Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах, передает Gazeta.ru.

По данным издания, в июне самолеты из Ирана предположительно дважды приземлялись на авиабазе ВКС России в Хмеймиме.

Утверждается, что туда Тегеран доставлял военный груз, предназначенный для переправки в Россию.

Согласно информации Welt, этот груз затем вывезли на грузовиках в порт Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, и погрузили на российский транспортный корабль "Спарта-3".

По утверждению издания, груз был вывезен в Новороссийск. В качестве подтверждения опубликован спутниковый снимок с предположительно иранским Boeing на авиабазе Хмеймим.

Данные действия, по словам источников Welt, нарушают резолюцию 2231 СБ ООН. Официальные комментарии Москвы и Тегерана по этой информации пока не поступали.