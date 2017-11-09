По данным портала, используемый ЦРУ инструмент называется Hive. Wikileaks привел примеры исходного кода, в которых сгенерированный сертификат подделывает сертификат "Лаборатории Касперского".

Сайт также запустил проект Vault 8, содержащий исходный код Hive и анализ его работы. Некоторые из программ уже фигурировали в пакете документов ЦРУ Vault 7.

В конце октября сообщалось, что "Лаборатория Касперского" приняла решение открыть исходный код своих программ, включая код обновлений ПО и антивирусные базы. Исходный код будет предоставлен в том числе независимым экспертам для анализа. Решение принято в рамках инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative).