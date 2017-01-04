We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo — WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.





В предыдущем твите WikiLeaks напомнил о пропаже из Национального архива США в 2009 году жесткого диска с электронной перепиской и другими документами администрации президента США Билла Клинтона. Объем предположительно похищенной информации составляет два терабайта.

В июле 2016 года WikiLeaks опубликовал почти десять тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии США, основная часть писем касается бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. В избирательном штабе Клинтон тогда же связали публикации WikiLeaks с российскими хакерами.

Позднее власти США также обвинили Россию в причастности к кибератакам на сервера Демократической партии. Как заявил тогдашний президент США Барак Обама, у Вашингтона есть "четкие доказательства" причастности РФ к этим атакам, однако какие именно, он не уточнил. В свою очередь, в Кремле такие обвинения назвали "ерундой" и "смешной чушью".

29 декабря США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы с помощью хакерских атак. В списке оказались шесть человек и пять организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Из Соединенных Штатов также были высланы 35 российских дипломатов.