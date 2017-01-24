Как сообщается, несколько машин были повреждены во время переброса техники из германского порта Бремерхафен в Польшу. Машины врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывало командование.

Отмечается, что пять бронемашин остались в Германии, так как военное руководство не нашло безопасного способа их транспортировки.

Кроме того, по словам командующего силами армии США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, часть танков прибыла в Европу с разряженными аккумуляторами. Кроме того, военный подтвердил, что США не обладают достаточной информацией об инфраструктуре и ландшафте в странах НАТО, которые ранее входили в сферу влияния Советского Союза, и указал, что необходимо "восстановить опорные точки" в Восточной Европе.

Издание пишет, что ВС США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков модели М1 Abrams, 144 БМП модели M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и четыре тысячи солдат для поддержки операции "Атлантическая решимость", которая направлена на сдерживание амбиций России в Восточной Европе.