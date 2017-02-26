Иракские военные столкнулись с трудностями при штурме Западного Мосула из-за того, что боевики группировки "Исламское государство" используют против них коммерческие беспилотники — квадрокоптеры. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что иракские военные уже привыкли к дронам боевиков ИГ и сбивают их как огнем винтовок, так и с помощью собственных квадрокоптеров и различных устройств. Однако боевики усовершенствовали свои беспилотники — теперь они научились сбрасывать гранаты на войска противника с их помощью. Как сообщает WSJ со ссылкой на расследование Belingcat, квадрокоптер способен достаточно точно пустить боевой снаряд с высоты около 300 м. Сами снаряды оснащены специальными пластиковыми стабилизаторами для повышения точности.

Несмотря на то что представители возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ не считают беспилотники группировки серьезным препятствием на пути к освобождению Западного Мосула, сами иракские военные отмечают, что их раздражает ощущение того, что кто-то вот-вот может сбросить гранату с воздуха.

Кроме того, боевики используют дроны, чтобы атаковать мирных жителей и работников гуманитарных организаций даже на неподконтрольных районах.

В ВС Ирака сообщили, что у них есть система DroneDefender — специальные "винтовки" против беспилотников, которые позволяют перехватить контроль над ними. Однако отмечается, что этих устройств у иракских военных не так много.

Ранее сообщалось, что США разместят истребители F-35 на Ближнем Востоке для борьбы с ИГ.