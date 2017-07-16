В Минобороны страны изданию заявили, что подобная мера необходима в свете обострившихся отношений между Россией и Западом. "Мы извлекли уроки из Второй мировой", - заявили в ведомстве.

По данным WSJ, протяженность системы бункеров составит около 200 километров. В мирное время подземные объекты будут находиться в гражданском пользовании, но в случае объявления войны они в течение нескольких дней смогут быть переоборудованы в убежища и командные центры, передает РИА "Новости".

Автор материала Томас Грув отмечает, что в подземном городе можно будет разместить все население Хельсинки (более 600 тысяч человек). Современная система коммуникаций обеспечит эвакуированных бесперебойной связью и позволит правительству управлять страной в безопасность.

Издание отмечает, что основное беспокойство у финнов вызывают предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". "Нам не так важно, что произойдет на самих учениях. Мы больше интересуемся тем, что случится после, и мы должны быть уверены, что войска уйдут с занятых позиций", - заявил местный военный эксперт Ярно Лимнел.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее сообщалось, что российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих с каждой стороны. Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.