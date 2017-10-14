Только двум птенцам из колонии пингвинов Адели удалось выжить в последний период спаривания, который эксперты окружающей среды назвали катастрофическим. Остальные детеныши пингвинов умерли от голода. Хуже было только в 2015 году, когда тогда погибли все птенцы вида.

Причину гибели птенцов связывают с большим числом ледяных образований, не характерных для конца сезона, что вынудило пингвинов совершать более длительные путешествия в поисках пищи.

Природоохранные организации призывают к принятию экстренных мер по созданию морской заповедной зоны на востоке Антарктиды, где сейчас находится колония пингвинов, насчитывающая до 36 тысяч особей.

По сообщению Всемирного фонда дикой природы (WWF), запрет на ловлю криля (мелких морских рачков и основной пищи пингвинов) на территории обитания птиц поможет устранить конкуренцию и обеспечить выживание антарктических животных, в том числе пингвинов Адели.

WWF совместно с французскими учеными подсчитывают популяции пингвинов с 2010 года. Предложение по защите пингвинов будет обсуждаться на встрече Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), состоящей из 25 представителей и Евросоюза, в следующий понедельник, 16 октября.

Как размножаются пингвины Адели

Пингвин Адели — самая южная птица мира с точки зрения гнездования. Пингвины гнездятся на побережье Антарктиды и размножаются в период с октября по февраль.

Обычно пингвины откладывают два яйца в каменное гнездо, которые поочередно высиживаются самкой и самцом. Размножающиеся особи проделывают 50 — 120 километров пути в поисках пищи, которую они затем приносят птенцам.

Источник: National Geographic и Antarctica.gov.au

"Невозможно представить себе масштабы риска открытия этой акватории для промысла криля, который будет соперничать с пингвинами Адели за пищу в то самое время, когда они пытаются восстановиться после двух катастрофически неудачных сезонов размножения", — говорит руководитель полярных программа WWF Род Дауни.

"CCAMLR нужно действовать прямо сейчас и установить новую морскую заповедную зону на востоке Антарктики, чтобы сохранить среду обитания пингвинов", — добавил он.