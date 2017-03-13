Венгерский парламент контролируют сторонники премьер-министра Виктора Орбана. Доминирующей силой с 117 мандатами в нем является "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", где Орбан состоит председателем. Партнером ФИДЕС по коалиции является Христианская демократическая народная партия, у которой в парламенте 16 депутатов.
Главный по армии и протоколу
57-летний Адер — сторонник правоконсервативных взглядов. Президент Венгрии исполняет в основном протокольные функции, однако имеет право роспуска законодательного органа. На него возложена также обязанность главнокомандующего вооруженными силами страны.
Агентство dpa отмечает, что Адер за пять лет президентства неоднократно демонстрировал независимость. В частности, он отказался подписать около 30 законопроектов правящей коалиции, отправив их на доработку. Но в основном Орбан и Адер придерживаются схожих взглядов, в том числе и крайне настороженно относятся к беженцам.