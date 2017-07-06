По словам экс-президента, "трусливая власть" Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что "там (в Крыму) они получат по зубам".

"Решение крымчан было абсолютно предсказуемым. В этом никто не сомневался. Мы знали, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и нужен был только повод. Этот повод создали радикалы", — резюмировал Янукович.

Виктор Янукович заявил, что перспектив закрепиться во власти у режима действующего главы государства Петра Порошенко нет. "Сколько времени — я не всевидящий, не могу ответить на этот вопрос. Но я знаю, что сегодня народ этой власти не верит", — ответил он на вопрос о возможных сроках правления Порошенко.

Янукович подчеркнул, что на Украине есть радикально настроенные группы, которые "действующую власть ненавидят. Если они будут продолжать творить беззаконие, будут ответы очень жесткие, они их получат. Они открыли этот ящик пандоры".

По словам экс-президента Украины, "искать агрессора далеко не надо. Он сидит на Украине". Он добавил, что "слишком много кому доверял". "Народ не может быть безмолвным. Народ должен себя защитить. И это произойдет очень скоро", — отметил экс-президент.

Виктор Янукович полагает, что администрация экс-президента США Барака Обамы повинна в кризисной ситуации на Украине. "В Европе ответственна за выполнение минских соглашений Германия, к ней присоединится Франция. США обязаны присоединятся, потому, что предыдущая администрация несет ответственность за то, что происходит на Украине", — сказал он.

Экс-президент считает, что он не развязывал войну в своей стране. "Но помните, какой была Украина. Это было успешное государство. Разве мы могли подумать,что у нас будет война. Я пытался сделать все, чтобы ее не допустить", — пояснил он.

По словам Януковича, нынешняя власть Украины обвиняет его в том, что "войну в стране развязал" он. "Это неправда. Я уверен, что истина будет установлена. Все, кто в этом виноват, их ждет божья кара и суд украинского народа", — заявил экс-президент.

Виктор Янукович заявил, что, пребывая у власти, он всегда проводил проукраинскую политику. "Мне не стыдно ни перед украинцами, ни перед россиянами — нашими партнерами и друзьями. Я всегда проводил проукраинскую политику, но строил взаимоуважительные, добрососедские, а где-то и дружеские отношения с Россией", — сказал он.

При этом экс-глава государства подчеркнул, что украинский народ ждет улучшения отношений Киева и Москвы. "Все что сейчас происходит, это неправильно, у меня болит душа, я считаю, что пройдет немного времени… Но сегодня эти раны болят. Нам нужно думать, как эти раны залечить с двух сторон. Так, как это будет правильно, и так, как этого хотят люди", — добавил Янукович.

Также стало известно, что Виктор Янукович, которого на Украине подозревают в госизмене, за день до очередного заседания Оболонского суда в Киеве, объявил о том, что он в одностороннем порядке решил отказаться от участия в судебном процессе и уже отозвал своих адвокатов, которые, по его словам, бессильны "в стране уничтоженного правосудия", сообщает ТАСС.

"Я не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь — вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины. Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", — заявил Янукович.

По словам экс-президента, его права были нарушены с самого начала судебного процесса. В частности, никто не захотел слушать его показания, не были допрошены свидетели, на которых настаивал Янукович. Кроме того, как подчеркнул бывший глава государства, ему не позволили ознакомиться с обвинением, а суд рассмотрел все материалы без его участия.

Как заявил Янукович, под давлением лично действующего президента страны Петра Порошенко на Украине были приняты специальные законы о заочном осуждении. "Это прямое нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", — отметил он.

"Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ. Кроме этого, на мои заявления и требования о предоставлении мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", — напомнил Янукович (цитата по ТАСС).

Все действия украинской власти, по его мнению, направлены на оправдание собственных преступлений, а не на установление истины. "Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а на самом деле — судилищем, для того, чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления — государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — подчеркнул Янукович.

26 июня в Оболонском районном суде Киева состоялось первое заседание по делу Януковича по существу. Экс-президент на него не явился. В связи с этим украинская прокуратура обратилась в суд с просьбой рассматривать дело по заочной процедуре. Против этого выступила защита экс-президента.