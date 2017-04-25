По данным японской компании Trend Micro, специализирующейся в области кибербезопасности, штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона стал объектом для действий пророссийских хакеров, сообщает Associated Press.

Как сообщается, было предпринято несколько попыток вторжения в кампанию Макрона, однако все они были успешно отражены. В частности, по словам одного из руководителей кампании Мунира Маджуби, одна из попыток была связана с вмешательством в телефонное интервью кандидата.

Также в компании отметили, что хакеры создавали сайты-двойники, чтобы красть персональные данные пользователей. Фирма обнаружила четыре поддельных домена Макрона на основе цифровой инфраструктуры, используемой хакерской группой Pawn Storm.

В компании отметили, что не обвиняют какую-либо страну в том, что она стоит за действиями хакеров. "Это не стопроцентная вероятность, однако она все же есть", — заявили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес властей России в причастности к кибератакам на штаб Макрона.