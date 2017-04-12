США нанесут удар по Северной Корее в случае продолжающегося бездействия Китая, утверждает японское агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники. Собеседник агентства сообщил, что представитель американского Госдепа довел такую позицию до японского правительства в начале апреля. Сейчас к берегам Кореи движется ударная группа флота США во главе с авианосцем.

Kyodo сообщает, что якобы представитель США назвал лишь два варианта действий: либо Пекин усиливает давление на КНДР, либо США наносят удар.

В правительстве Японии после этого осознали, что военная операция в отношении КНДР стала для США реальным выбором, утверждает агентство. В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны Пхеньяна, передает ТАСС.

Соединенные Штаты в последнее время неоднократно заявляли, что не исключают ни один из вариантов при определении своей позиции в отношении КНДР. Как утверждают в Вашингтоне, Сеуле и Токио, Пхеньян в последнее время серьезно продвинулся в своих военных программах и, в частности, приближается к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить американскую территорию.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца.

Существуют серьезные опасения, что КНДР "в течение ближайших двух лет станет способной нанести ракетно-ядерный удар по западному побережью США и по Австралии", заявил поверенный в делах США в Австралии Джеймс Карузо.

Отвечая на просьбу прокомментировать движение авианосной ударной группы США в сторону Корейского полуострова, американский дипломат сказал: "Совершенно ясно, что Северная Корея является проблемой. Возникла огромная тревога по поводу происходящего. Раньше они (КНДР) проводили ракетные испытания для того, чтобы привлечь к себе внимание, теперь же они занялись такими испытаниями всерьез".