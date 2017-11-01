В Японии задержан 27-летний мужчина, в доме которого обнаружены останки девяти человек. В ходе допроса Сираиси Такахиро рассказал о том, как находил своих жертв и убивал их.

В доме маньяка в городке Дзама были найдены останки восьми женщин и одного мужчины. Некоторые части тел мужчина хранил в сумке-холодильнике вместе с наполнителем для кошачьих туалетов, другие останки и внутренние органы он выбросил с мусором. Также полицейские нашли пилу, которой маньяк расчленял тела своих жертв.

По словам Такахиро, со своей первой жертвой он связался через Twitter и предложил ей помощь в совершении самоубийства. Потом маньяк убил ее друга, который начал разыскивать девушку. Используя эту же тактику, мужчина убил еще семь человек, среди них было четверо несовершеннолетних.

Как сообщает "Интерфакс", действовал мужчина в одиночку. Полицейские вышли на его след, когда искали пропавшую 23-летнюю женщину. Незадолго до исчезновения она написала на своей странице в Twitter, что ищет партнера для суицида. Остается пока неясным, каким образом ему удавалось совершать убийства, не привлекая внимания соседей криками и звуками борьбы. Официальные обвинения Такахиро пока не предъявлены.

По данным японских СМИ, прежде чем переехать в новую квартиру убийца жаловался своему отцу, что жизнь не имеет смысла и что он не понимает, ради чего он живет.