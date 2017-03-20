В Австралии на севере штата Квинсленд из реки Джонстон вытащили потрепанного крокодилом юношу. По словам потерпевшего, он прыгнул в реку с крокодилами для того, чтобы произвести впечатление на британскую туристку.

"Ее зовут Софи, и она дала мне свой номер!" — заявил 18-летний Ли де Паау журналистам.

Юноша и его друзья устроили вечеринку в общежитии города Иннисфейл. Ночью австралийский юноша, хорошо разогретый алкоголем, стал утверждать, что может переплыть реку и прыгнул в воду с причала, сообщает News.com.au.

Почти сразу пловца схватил за левую руку трехметровый крокодил. "Он оттащил меня метров на шесть от причала. Я ударил его один раз по носу, и он немного ослабил хватку. Тогда я нанес еще один удар, прямо между глаз. Мне повезло — он просто выплюнул меня", — рассказал потерпевший.

Девушка, которую пытался впечатлить австралиец, 24-летняя Софи Патерсон, говорит, что все произошло довольно быстро. "Он только прыгнул и сразу начал биться в воде и кричать", — заявила она.

Друзья вытащили молодого человека из воды и с множеством переломов отправили в больницу, где он был прооперирован. По словам врачей, юноше повезло, что он пережил этот инцидент и спасся.

Инцидент произошел в разгар обсуждения необходимости сократить популяцию крокодилов в северной части штата Квинсленд. За несколько часов до этого инцидента власти обнаружили тело человека, который, предположительно, был убит крокодилом во время подводной охоты.