"Конечно, это национально-освободительная война. Это 24-я война с Россией. В контексте этого нам надо приостановить дипломатические отношения, запретить общение между гражданами (двух стран), торговлю, оказание услуг и перемещение капиталов", — отметил Ющенко.

Он добавил, что на Украине до окончания противостояния должно быть запрещено проведение любых выборов, внесение изменений в конституцию страны, передает Lenta.ru. Видео доступно на Youtube.com..

22 февраля президент Украины Петр Порошенко сказал, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. В октябре 2016-го он заявил, что Украина располагает одной из самых эффективных армий на европейском континенте. По словам украинского лидера, это позволило Киеву "остановить агрессора".