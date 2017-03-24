



"Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ - это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году", - заявил Бибилов. Срок полномочий действующего главы Южной Осетии Леонида Тибилова истекает 19 апреля 2017 года.





Бибилов добавил, что "мы, без сомнения, будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России". Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все зависит от текущей международной обстановки.





В конце мая 2016 года руководство Южной Осетии сообщило, что проведение референдума по непрямому вхождению РЮО в состав РФ, намечавшееся на вторую половину 2016 года, перенесено на 2017 год.





Кроме того, на 9 апреля назначен референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию.