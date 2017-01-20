Небольшой баварский городок Оберфихтах неподалеку от чешской границы мало чем примечателен, за исключением расположенных на фоне великолепной природы казарм бундесвера. Но сейчас они практически опустели. В четверг, 19 января, отсюда в Литву отправились 500 военнослужащих, около 200 боевых машин, включая 30 гусеничных — прежде всего бронетранспортеры "Мардер" и танки "Леопард".

До отправки в Литву ключевым пунктом подготовки солдат 122-го мотопехотного батальона в баварском Оберфихтахе стала тактика сдерживания агрессии, рассказал командир батальона старший лейтенант Кристоф Хубер (Christoph Huber). Такая тактика — это не атака и не классическая оборона позиции, а изматывание нападающего противника с тем чтобы выиграть время, пока не подоспеет подкрепление.

Свою службу в Литве немецкие солдаты называют "длительными маневрами", которые будут проходить шесть месяцев. После чего на смену военнослужащим из Оберфихтаха прибудут солдаты из Мариенберга в Рудных горах.

4 батальона НАТО

Они войдут в состав первого батальона сил передового базирования НАТО в Литве общей численностью 1000 человек под командованием Германии. Кроме того, в составе батальона будут находиться военнослужащие Норвегии, Бельгии и Нидерландов.

Еще тысяча солдат НАТО будут размещены в Эстонии — ими будет командовать Великобритания. И столько же — под командованием Канады — в Латвии.

Один батальон НАТО, которым будут командовать США, планируется разместить на северо-востоке Польши. Первая американская бронетанковая бригада уже прибыла в Польшу 15 января. Она будет дислоцирована в Жагани.

Размещение четырех батальонов в странах Балтии и Польше происходит в рамках стратегии НАТО по укреплению восточного фланга и сдерживанию России. Решение об этом было принято в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве.

"Время сомнений прошло"

Прежде краткосрочные маневры союзников проходили в странах Балтии и Польше неоднократно. Кроме того, уже несколько лет воздушное пространство над Балтикой патрулируют военные самолеты НАТО. С момента аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины страны Балтии не раз заявляли о своей уязвимости перед агрессивной политикой России. В связи с этим НАТО усилила патрулирование воздушного пространства своих балтийских союзников. А затем приняла решение об укреплении восточного фланга.

Размещение на территории Литвы солдат бундесвера — это знак доверия к Германии, считает руководство страны. "Решение о дислокации батальона в Литве означает, что Берлину удалось добиться ведущей роли в европейской системе безопасности, — подчеркнула президент Литвы Даля Грибаускайте. — Это исторический рубеж. Время сомнений, страхов, недостаточной готовности взять на себя ответственность и опасения, что подумает президент России Владимир Путин, прошло".

Бывший председатель литовского Сейма Витаутас Ландсбергис, который в 1988-1991 годах возглавлял движение за независимость Литвы от Советского Союза, доволен дислокацией в стране немецких войск. "С союзниками Литва чувствует себя увереннее", — заявил он в интервью DW.

"С союзниками Литва чувствует себя увереннее"

Многие эксперты сегодня уверены в том, что страны Балтии с их русскоязычным меньшинством в составе населения и небольшими армиями подвержены различным опасностям со стороны Москвы.

Особенное беспокойство у военных экспертов и жителей балтийского региона вызывает Сувальский перешеек на северо-востоке Польши, близ границы с Россией и Беларусью. Он представляет собой единственный канал, по которому проходит сухопутное сообщение альянса с балтийскими государствами и теоретически может быть перекрыт в случае российского вторжения в регион.

На фоне стратегии НАТО по укреплению восточного фланга потрясением для жителей стран Балтии стали заявления избранного президента США Дональда Трампа, который ставит под сомнение необходимость НАТО. Однако Юри Луйк, эстонский дипломат и эксперт по безопасности, успокаивает: Североатлантический договор и статья 5 о коллективной защите подписаны Соединенными Штатами, а не тем или иным президентом.