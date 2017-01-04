В Германии задержан еще одино подозреваемого по делу о теракте в Берлине — им оказался 26-летний уроженец Туниса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя генпрокуратуры ФРГ.

В настоящий момент устанавливается, играл ли задержанный роль в подготовке теракта в Берлине: 19 декабря грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу в Берлине — погибли 12 человек.

По словам представителя ведомства, задержанный ужинал за день до инцидента вместе с Анисом Амри — другим подозреваемым, который погиб 23 декабря в пригороде Милана в перестрелке с полицией. Однако представитель ведомства сообщила, что пока нет достаточных оснований для ордера на его арест.

Полиция арестовала тунисца 3 января в связи с другим расследованием по подозрению в мошенничестве. По данным берлинской прокуратуры, с апреля по ноябрь 2015 года 26-летний гражданин Туниса получал социальную помощь для соискателей убежища сразу в нескольких городах, как минимум под двумя вымышленными именами. Параллельно продолжаются следственные действия по выяснению его возможной причастности к нападению на посетителей рождественской ярмарки.

Задержанный мог знать о планах террориста

Следствие считает, что задержанный мог быть вовлечен в преступление или, по меньшей мере, знать о планах террориста. По данным прокуратуры, тунисец познакомился с Амри в конце 2015 года и с тех пор поддерживал с ним отношения. В частности, они встретились в одном из берлинских ресторанов накануне теракта. Однако имеющихся у следствия улик пока недостаточно, чтобы незамедлительно выдать ордер на арест тунисца по подозрению в причастности к теракту.

3 января сотрудники федеральной полиции и прокуратуры провели обыски в общежитии для беженцев в Берлине, где проживает предполагаемый помощник Аниса Амри. Из его комнаты изъяли средства связи, в настоящее время полицейские ведут их проверку.

Власти сообщили, что в отношении задержанного в 2015 году было проведено расследование по подозрению в подготовке преступления, угрожающего безопасности государства. Полиция полагала, что тунисец купил взрывчатку для совершения нападения, однако сотрудникам правоохранительных органов не удалось обнаружить взрывчатое вещество, и в июне 2016 года расследование было закрыто.

Амри знал, что за ним следят

Между тем выяснилось, что камеры наблюдения на железнодорожной станции возле рождественского базара в Берлине зафиксировали Аниса Амри сразу после совершенного им нападения. Человек на видео знал о том, что ведется съемка.

Он повернулся к камерам и поднял указательный палец, что является приветствием террористов из группировки "Исламское государство", отмечает агентство dpa. В Федеральной прокуратуре не сомневаются, что именно Амри "начал нападение на рождественскую ярмарку".

19 декабря грузовик, за рулем которого находился Амри, врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Представитель Федеральной прокуратуры в Карлсруэ Фрауке Келер рассказала, что следствию удалось восстановить хронологию событий 19 декабря и маршрут движения грузовика. Во второй половине дня Амри находился на улице Фридрих-Краузе-Уфер, где был припаркован польский грузовик. Затем он ненадолго отлучился в мечеть на улице Перлебергер штрассе, вернулся к грузовику, завладел им, застрелив водителя, и примерно в половине восьмого вечера отправился в путь.

В восемь часов и две минуты грузовик, немного поколесив по городу, на высокой скорости заехал на территорию рождественского базара. Вскоре после теракта видеокамера у близлежащего вокзала Цоо зафиксировала мужчину, который преднамеренно повернулся лицом к объективу и продемонстрировал поднятый вверх указательный палец — символ таухида (исламский термин, которым обозначается догмат о единственности и единстве Аллаха). Следователи опознали в этом человеке Аниса Амри.

Тем временем итальянская полиция завершила баллистическую экспертизу пистолета, из которого стрелял Анис Амри, пытаясь избежать задержания в пригороде Милана. Согласно заключению экспертов, именно из этого оружия была выпущена и пуля в голову польского водителя, тело которого было 19 декабря обнаружено в кабине грузовика, протаранившего рождественский базар на площади Брайтшайдплатц в Берлине.

Просчеты полиции

Немецкая же пресса продолжает приводить примеры, свидетельствующие об ошибках и просчетах правоохранительных органов ФРГ, давно наблюдавших за Анисом Амри.

Так, по сообщению Süddeutsche Zeitung, на совещании в объединенном антитеррористическом центре 19-29 июля 2016 года представитель берлинского ведомства по уголовным делам предлагал выслать Амри из страны в упрощенном порядке на основании статьи 58-й закона о пребывании в Германии.

Эта статья позволяет немедленно депортировать иностранца из Германии при наличии обоснованного прогноза, что такой человеке представляет собой особую угрозу для безопасности страны. Участники совещания, однако, пришли к выводу, что имеющиеся сведения и оценки степени исходящей от Амри угрозы недостаточны для того, чтобы отстоять такое решение в суде.