По словам Захарченко, "государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению", а ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик. Планируется, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб.

"Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — сказал Захарченко. По его словам, столицей Малороссии будет город Донецк, а Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого… Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", — сказал он.

Захарченко также заявил о необходимости ввести в стране чрезвычайное положение на три года, чтобы "избежать хаоса". "За это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", — заявил лидер ДНР.

О своем решении глава ДНР заявил за несколько дней до очередных телефонных переговоров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция), которые ориентировочно намечены на 24 июля.

Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. В ведении центральных органов власти останутся вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб, заявил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил он. Тимофеев добавил, что Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме после обсуждения. Перед этим будет проведена "широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", а государственными языками станут "малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков".

По словам министра доходов и сборов ДНР, создание Малороссии одобрили и в 19 регионах Украины. Речь идет о делегатах от Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской областей, Киева и Киевской области, Черкасской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Тимофеев также заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией и курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Он сказал, что основной закон "нового государства" будет предполагать возобновление участия в деятельности СНГ и проведение переговоров в трехстороннем формате Малороссия-Россия-Евросоюз.

Заявление Захарченко создании Новороссии противоречит его собственному указу — 13 марта он объявил о том, что линии соприкосновения в Донбассе присваивается статус государственной границы. В Киеве тогда заговорили о нарушении минских соглашений, а в Москве решение главы ДНР расценили как логичное достраивание "государственных атрибутов и институтов".

По мнению вице-премьера ДНР Тимофеева, предложение о создании Малороссии не противоречит минским соглашениям: "Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ".

Президент Украины Петр Порошенко тоже прокомментировал заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии. Его слова приводит в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Украинский лидер заверил, что Киев восстановит суверенитет в Донбассе и Крыму.

В Москве к заявлению Захарченко отнеслись настороженно: оно вызывает недопонимание с точки зрения минских соглашений, сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Это была первая российская реакция на слова лидера ДНР.

По мнению депутата Верховной Рады Украины, спикера парламента Новороссии Олега Царева, заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии выглядит странным. "Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от Плотницкого нет. Хотя они должны были бы вместе об этом объявлять. Все это выглядит странно", — отметил Царев в комментарии для Lenta.ru.

После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году появился проект с похожим названием — Новороссия. Он объединял ДНР и ЛНР. В мае 2015 год один из руководителей ДНР заявил, что проект закрыт на неопределенное время, напоминает Русская служба Би-Би-Си.

Захарченко занял пост лидер ДНР в ноябре 2014 года. Выборы, которые должны были пройти в сепаратистских республиках согласно минским соглашениям, так и не состоялись. Боевые действия в Донбассе ведутся ограничено, а регулярные встречи контактной переговорной группы в Минске практически не дают результата.