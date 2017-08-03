Узники замазали пастой цифру на выходной двери из тюрьмы, чтобы ввести в заблуждение неопытного охранника. "Когда заключенные позвали надзирателя и попросили пустить их в камеру, тот по ошибке открыл входную дверь в тюрьму", — говорится в заявлении администрации пенитенциарного учреждения.

Выбравшись из корпуса, заключенные с помощью тюремных роб и одеял перебрались через забор с колючей проволокой и сбежали на волю. Всего из-за неосмотрительности охранника сбежали 12 человек — 11 из них поймали в течение нескольких часов, последний, Брэди Эндрю Килпатрик, скрывался в течение двух суток.