Паб на A6, построенный в 1860-е годы, в те времена назывался The Red Dragon ("Красный Дракон"). Современное его название The Crescent (Полумесяц), он более четверти века включался в Good Beer Guide — ежегодный путеводитель по лучшим пабам и клубами королевства, торгующих элем.

Сейчас в окне висит объявление: "Закрыто до дальнейшего уведомления". Судьба заведения под вопросом, тем более что бар находится близ другого исторического паба, который недавно был снесен. На сайте паба и в Twitter нет информации об этом, а с владельцами изданию связаться не удалось. Страница заведения в Facebook последний раз обновлялась 12 июля.

В 2010 году бар, находившийся в частной собственности, был выставлен на продажу за 690 000 фунтов стерлингов, рекламировался как перспективное место и в итоге был продан в 2016 году китайским инвесторам за вдвое меньшую сумму — 325 000 фунтов стерлингов.

Энгельс в работе "Положение рабочего класса в Англии" о Солфорде писал, что он представляет собою "нездоровый, грязный и запущенный участок", который в отношении чистоты сильно уступает Манчестеру: "Если в Манчестере полиция хоть изредка — раз в 6-10 лет — появляется в рабочих районах, опечатывает самые скверные жилища, заставляет почистить самые грязные места этих авгиевых конюшен, то в Солфорде она этого, по-видимому, никогда не делает".

Карл Маркс похоронен в Лондоне на Хайгейтском кладбище, на его могилу съезжаются представители левых движений со всего мира. За вход к памятнику взимается плата.