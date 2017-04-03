"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов "Искандер" — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля [России] над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности", - сообщила Роуз Геттемюллер.

По ее словам, после аннексии Крыма и дестабилизации на Донбассе серьезную обеспоконность проявляют соседствующие с Россией страны Балтии.

"2014 год стал водоразделом. Тогда мы столкнулись с агрессивными действиями России на Украине, аннексией Крыма. С того времени мы наблюдаем дестабилизацию Донбасса. Эти страны [Балтии) находятся совсем рядом, они соседи России и они очень обеспокоены. Кстати, у НАТО не было никаких планов [усиления восточных рубежей] до того, что произошло на Украине в 2014 году", - подчеркнула Роус Геттемюллер.