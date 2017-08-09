Пока Россия возмущается поведением Соединенных Штатов, госсекретарь США Рекс Тиллерсон взял сдержанный тон в двусторонних отношениях, заявив в понедельник, что Вашингтон не будет разрывать отношения с Москвой после массовой высылки американских дипломатов. Он подчеркнул, что обе страны должны искать способы совместной работы, пишет Foreign Policy.

Вмешательство России в президентские выборы 2016 года "серьезно" испортило отношения между двумя странами, отметил Тиллерсон, при этом сигнализировав о своей готовности работать с Кремлем. "Не думаю, что полезно просто взять и отрезать все одним разом", — сказал он после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на Филиппинах.

"Но Россия, похоже, не заинтересована во взаимности. После того как президент Дональд Трамп на прошлой неделе под напором Конгресса подписал закон о санкциях, настроения в Москве превратились в смесь терпкого сарказма в отношении Вашингтона с националистическим битьем себя в грудь", — отмечают авторы статьи Робби Грэмер и Эми Феррис-Ротмэн.

Тиллерсон заявил , что ответ Москве на высылку дипломатов последует к 1 сентября. "От высылки шпионов США потеряют больше, чем Россия", — утверждает в своей статье в The New Yorker журналист Николас Шмидл.

Как сообщил изданию один высокопоставленный американский чиновник, если бы Москва выслала бы из России, к примеру, 35 сотрудников ЦРУ, "для нас это стало бы там опустошением, мы потеряли бы те минимальные возможности, которые имеем".

Экс-резидент ЦРУ в Москве Стив Холл заявил: "Русские крайне затрудняют деятельность сотрудников американских разведок в России такими способами, что ФБР почти невозможно делать то же самое здесь".

Автор комментирует, что пока неясно, какое число американских разведчиков будет выслано из России. "Очевидно лишь, что высылка шпионов по принципу "око за око" вредит Вашингтону гораздо больше, чем Москве", — добавляет он. "На деле, — сказал высокопоставленный чиновник, — мы можем потерять намного больше, чем они".

"Санкции США должны вдохновить Европу на изгнание шпионов из российских посольств" — призывает в заголовке The Newsweek. Москва вынуждает Вашингтон сократить штат дипломатов и сотрудников в посольстве и консульствах США в России, ссылаясь на необходимость "паритета". Это решение Москвы — блестящий шанс для европейских союзников США, уверяет Якуб Янда, руководитель программы "Наблюдение за Кремлем" (Kremlin Watch) и замдиректора аналитического центра European Values (Прага), советник МВД Чехии по вопросам влияния иностранных держав.

Автор полагает: "Десятки лет европейские страны борются с проблемой диспропорционально крупных российских представительств в своих столицах". По словам Янды, "посольства и консульства Кремля часто служат очагами враждебной разведывательной деятельности".

"Если как минимум 5-7 стран НАТО захотят воспользоваться этим шансом, совместно потребовав применить принцип "паритета" к численности дипломатов, Москве будет нелегко проучить их поодиночке. В дипломатической сфере Путин будет загнан в угол, и ему придется сократить штат некоторых представительств в Европе", — полагает автор.

Несколько материалов в иностранной прессе посвящено проблемам экономических отношений между Россией и Западом на фоне усугубляющихся санкций. Так, Forbes анализирует, "почему США поднялись выше некоторых европейских стран в списке основных торговых партнеров России".

"В данном случае во всем виновато падение цен на сырье, в частности, нефть и газ… В связи с ускользанием Европы США стали на удивление более важными для российского товарооборота", — утверждает автор статьи Кеннет Рапоза.

"Товарооборот с США сократился на 28% до 10,7 млрд долларов, — говорится в статье. — В 2014 году Соединенные Штаты были девятым по значимости торговым партнером США. Сегодня, несмотря на санкции, они занимают 6-е место, в связи с резким уменьшением объемов торговли между Россией и некоторыми европейскими странами".

"Россия готовится к долговременным санкциям со стороны США" — констатирует американский журнал Bloomberg Businessweek. Как отмечают Генри Мейер и Анна Андрианова, новые санкции имеют схожий статус с санкциями, которые были закреплены поправкой Джексона — Вэника 1974 года и продлились около 40 лет.

"Теперь, когда закон подписан, совершенно ясно, что ситуация с санкциями продлится долгое время, — отметила Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка". — Этот привкус санкций будет сопровождать всю бизнес-активность с участием России".

"Пока рынок отнесся спокойно к последним событиям, — продолжают авторы. — Россия стала устойчивой к внешним потрясениям за три года… И все же, несмотря на браваду некоторых чиновников, признается, что обостряющийся тупик представляет крупную угрозу". "Как можно говорить о каких-либо долгосрочных проектах, когда все нестабильно?" — сказал министр промышленности Денис Мантуров.

"Американо-российская ссора будет продолжительной" — прогнозирует французская Le Figaro. Помимо недавних треволнений, вызванных российским вмешательством в американские президентские выборы, стойкость американо-российской ссоры объясняется куда более глубокими историческими и стратегическими причинами, пишет международный обозреватель Рено Жирар.

Во-первых, россияне психологически так и не согласились на конец стратегического паритета между Вашингтоном и Москвой после краха СССР. Во-вторых, россияне хотят сегодня применить к бывшим советским республикам доктрину, которую США когда-то применяли к странам Латинской Америки, а именно — доктрину "зон влияния".

В-третьих, две бывшие супердержавы совершенно различны по политической системе, а значит, неспособны хорошо понимать друг друга. Россия — это классический автократический режим, заявляет Жерар. "Таким образом, американо-российская ссора продлится надолго. Для нас, французов, это нехорошая новость, ведь мы от этого явно ничего не выигрываем…" — подытоживает автор статьи.