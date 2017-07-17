Администрация в Белом Доме не отвечает на базовый вопрос: президент США считает Россию другом, партнером, союзником или врагом? Расследование "сговора" с Россией парализовало Белый дом. Нанят особый юрист, который "берет за образец защиту Билла Клинтона в деле Моники Левински", пишут западные СМИ.

Трамп делает разумную выработку политического курса еще сложнее тем, что восхищается Путиным и готов отказаться от международного лидерства США, делают выводы в западной прессе.

По словам экспертов по нацбезопасности США, самый затруднительный вопрос ныне не в том, состояла ли команда Трампа с сговоре с Россией, а в том, как Белый дом относится к России, пишет Buzzfeed News.

На прошлой неделе официальный представитель Белого дома трижды затруднялся сказать, относится ли администрация Трампа к России как к другу или видит в ней врага, передает журналистка Нэнси Юссеф.

"По-моему, тот же вопрос вам задавали вчера. И вы сказали, что ответите нам, — спросил журналист Сару Сандерс во время пресс-брифинга в среду. — Я думаю, что это базовый вопрос: считает ли президент Россию другом, партнером, союзником или врагом? У вас появился ответ на этот вопрос?". Сандерс ответила коротко: "У меня нет".

"Представители сферы национальной безопасности утверждают, что неспособность или нежелание Белого дома выработать позицию по России парализовала политический процесс", — пишет автор.

"Администрация Трампа обозначает хорошие отношения как цель своей политики по России. И это неправильно. Фокус должен быть в том, что такое национальная безопасность и экономический интерес США, и как достигнуть этого", — сказал BuzzFeed News Майкл Макфол, посол США в России с 2012 по 2014 год.

Союзники США тоже не могут определить американскую политику на российском направлении. На прошлой неделе Гернот Эрлер, немецкий координатор по отношениям с Россией, сказал Reuters: "Мы наблюдаем нерешительные колебания вперед-назад в американской политике в отношении России".

Республиканцы признают, что расследование вопроса о возможном сговоре с Россией нанесло удар по способности Белого дома управлять страной.

"Белый дом становится полностью поглощенным вопросами России. И под словом "поглощенный" я подразумеваю "парализованный". Они просто не знают, что делать, и заняли, прежде всего, оборонительную позицию", — сказал BuzzFeed News на условиях анонимности помощник сенатора-республиканца.

"Даже без ширящегося скандала по вопросу вмешательства в выборы президенту Трампу было бы нелегко руководить отношениями Америки с Россией, которые напряжены как никогда ранее после окончания холодной войны", — говорится в редакционной статье The New York Times.

"Президент Владимир Путин продемонстрировал безжалостное стремление к самосохранению, которое в значительной степени ориентировано на возвращение России в мистическое положение власти и славы, а не на помощь Западу в строительстве более стабильного мира", — отмечает редакция.

При этом Трамп делает разумную выработку политического курса еще сложнее своим восхищением Путиным и готовностью отказаться от международного лидерства США.

Подобострастие Трампа принесло мало результатов, считает издание. "Россия по-прежнему оккупирует Крым, который она аннексировала в 2014 году, и интенсифицирует войну на востоке против украинских правительственных сил", "Трамп не убедил Путина ни усилить экономическое давление на Северную Корею, ни прекратить опасную конфронтацию с американскими военными самолетами над Балтийским морем, ни вновь подчиниться требованиям договора РСМД от 1987 года, убрав дислоцированные запрещенные ракеты", — критикует издание.

"Обнадеживающими знаками" NYT называет ограниченное прекращение огня в Сирии и "назначение уважаемого бывшего американского представителя при НАТО Курта Волкера, известного жесткими взглядами на Россию, специальным представителем по работе с Россией на украинском направлении".

"Но по широкому кругу вопросов Путин, как кажется, не желает сотрудничать, а Трампа, похоже, не особенно это волнует", — заключает редакция.

По возвращении в Вашингтон Дональд Трамп снова погрузился в российское дело, сообщает французская Le Figaro. Публикуя полную электронную переписку, которая предшествовала одиозной встрече в Trump Tower, сын президента Трамп-младший думал, что он устранил подозрения о сговоре с Россией. Ничего подобного: по возвращении в Париж Дональд Трамп столкнулся с новыми вопросами и еще более настойчивым расследованием, пишет корреспондент Филипп Жели.

Оказалось, что во встрече участвовали по меньшей мере восемь человек. Со стороны Трампа: сын Трампа Дональд-младший, зять Джаред Кушнер, руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, известный своими пророссийскими связями, и переводчик. С российской стороны: адвокат Весельницкая, публицист Голдстоун, представитель семьи Агаларова, близкого к Владимиру Путину, который заступился за Весельницкую (и сына которого Амира, российскую поп-звезду, представлял Голдстоун). Наконец, присутствовал странный персонаж Ринат Ахметшин, лоббист с двойным российско-американским гражданством, который ни с того ни с сего сопровождал адвоката Весельницкую, с которой он только что отобедал", — передает автор статьи.

Биография у Ахметшина интригующая, замечает Жели. В России он был замешан в кибаратаках и в операциях "черного пиара" в стиле советских приемов компрометации. В Вашингтоне он известен как лоббист отмены "Закона Магнитского". Конгрессмены подозревают его в "связях с российскими спецслужбами", что он опровергает. Он лишь признает, что служил по призыву в подразделении, занимавшемся контрразведкой, передает автор.

Рейтинг Трамп, по данным опроса The Washington Post, опубликованным в воскресенье, упал до 36%. "Каскад разоблачений и появление новых персонажей в этой саге заставляют Белый дом нанять адвоката Тая Кобба с эксклюзивной миссией юрисконсульта для координации ответа следователям, с тем чтобы юридический советник Дональд Макган занимался остальными делами, — говорится в статье. — Такой совет исходит от стратега президента Стива Бэннона, который взял за образец защиту Билла Клинтона в деле Моники Левински".

"Охваченный ужасом" британский пиар-менеджер, оказавшийся в центре российского скандала вокруг Белого дома, прерывает роскошный европейский "годичный перерыв" и летит в США, чтобы провести срочные встречи со своим адвокатом в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail. Роб Голдстоун (56 лет) находился вместе с партнером Дэвидом Уилсоном в длительном отпуске.

"Однако на фоне опасений, что его убьют за организацию встречи с участием Дональда Трампа-младшего и нескольких россиян", Голдстоун, по данным таблоида, срочно улетел из Афин в Лос-Анджелес.

"Экстравагантный пиар-менеджер, известный внушительными габаритами и страстью к дурацким шляпам, провел последние недели, давая волю своей привычке публиковать селфи с молодыми мужчинами, которых он встретил во время путешествий, в социальных сетях", — пишет корреспондент.

Попытки Голдстоуна отмахнуться от набирающего силу скандала не увенчались успехом, и пиарщику пришлось отменить договоренности с несколькими молодыми мужчинами в Афинах и покинуть эксклюзивный отель Athenaeum Intercontinental hotel с изысканным рестораном, спа и баром на крыше, передает автор.

Издание напоминает, что в электронных письмах, отправленных вскоре после того, как Трамп был утвержден кандидатом в президенты от Республиканской партии в прошлом году, Голдстоун предлагал свести Дональда Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой, сказав, что российский прокурор предложил предоставить штабу магната чувствительную информацию по поводу Хиллари Клинтон.

Наталья Весельницкая — "возможно, то, что на жаргоне разведчиков называется "приманкой", пишет в The Times Бен Макинтайр, то есть "была попытка заманить избирательный штаб Трампа и склонить его к сговору". "Сама она называет себя обычным юристом. Это может быть такой же правдой или полуправдой, как утверждения Гордона Лонсдейла (агент КГБ по имени Конон Трофимович Молодый), что он торговал музыкальными автоматами", — говорится в статье.

Россия была первопроходцем и мировым лидером по внедрению своих агентов в другие страны, а "отставной полковник КГБ Владимир Путин" адаптировал и расширил эту традицию. "После истории с Трампом-мл. один экс-сотрудник разведки сказал мне: "Русские размыли грани, имеется целый спектр людей, которые, возможно, работают на Кремль в отдалении", — сообщает автор.

"Россия поддерживает все, что дестабилизирует Соединенные Штаты, наращивает российскую мощь, сбивает с толку западные разведки и обогащает российскую клептократию", — считает Макинтайр. Кремль будет злорадно наблюдать за очередным злоключением Белого дома Трампа, а стержень тактики Москвы — "доктрина maskirovka", пишет автор, переводя это слово как "маленький маскарад".

"Эпизод с Трампом-младшим — то ли "дырка от бублика", как утверждают его сторонники, то ли колоссальный скандал, то ли еще один маленький маскарад, разыгранный, чтобы озадачить и ослабить Запад", — заключает Макинтайр.