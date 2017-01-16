Запуск самой маленькой ракеты-носителя в мире SS-520 со спутником, который был произведен в Японии 15 января, завершился неудачей. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на аэрокосмическое агентство страны (JAXA).

Пуск состоялся с космодрома Утиноура. Как уточнили специалисты JAXA, они были вынуждены прервать полет SS-520 из-за технических неполадок после того, как спустя некоторое время после запуска, они перестали получать данные о состоянии ракеты-носителя. В результате космический аппарат вместе со спутником упал в море.

Длина ракеты-носителя составляет 9,5 метра, а вес — 2,6 тонны, спутник весит 3 килограмма при высоте 35 сантиметров. Расходы на разработку и запуск ракеты-носителя со спутником составили 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов).