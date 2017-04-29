Сам же корабль поднимать со дна не будут, передает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного представителя ВМФ России.

"Лиман" имел довольно преклонный возраст. Мероприятия по его подъему, буксировке и восстановлению с учетом возраста судна и удаленности нецелесообразны", — пояснил собеседник агентства. По его словам, корабль 1970 года постройки лежит на грунте на глубине около 90 метров.

"Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем корабля былиа эвакуированы на спасательные средства, а затем благополучно доставлены на базу Черноморского флота в Крыму", — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что все члены экипажа, спецоборудование и документация с "Лимана" были доставлены на базу Черноморского флота самолетом Минобороны РФ.

"Благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа при борьбе за живучесть корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии, в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа", — отметили в военном ведомстве.

Разведывательный корабль Черноморского флота "Лиман" затонул 27 апреля в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор после того, как получил пробоину в результате столкновения с судном для перевозки скота, шедшим под флагом Того. Все 78 членов экипажа были спасены, о пострадавших не сообщалось.

В Генконсульстве России в Стамбуле предположили, что причиной столкновения "Лимана" с грузовым судном мог стать туман. Однако в Совфеде заявили, что, вероятно, речь идет о разгильдяйстве и несогласованности в действиях соответствующих служб.