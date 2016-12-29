Завершена основная фаза поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море, сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.

Об окончании активной фазы поисков ТАСС сообщили и в штабе операции. Как отметил собеседник агентства, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося лайнера. Источник РИА "Новости" уточнил, что обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета.

В настоящее время группировка кораблей, которая принимала участие в поисковых работах, а также в мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря, отметил источник.

В поисковой операции принимали участие более 3,6 тысячи человек. В районе крушения работали 45 морских судов и катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

К работам по поиску тел и обломков были привлечены 15 самолетов, 16 вертолетов и беспилотники. Они обследовали 340 кв. км акватории. Суда, задействованные в операции, обследовали более 100 кв. км акватории. Воздушные силы обследовано свыше 240 кв. км.

Спасатели извлекли из воды 19 тел погибших при крушении Ту-154, 17 из них и все фрагменты тел доставлены в Москву для опознания и генетической экспертизы, сообщил собеседник РИА "Новости". Спасатели также подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых, как отмечалось, наручные часы, рюкзак с вещами и телефон.

Тела доставляются для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала.

Накануне на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны одной из двух уже опознанных жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. На кладбище простились с 32-летней помощницей главы департамента культуры Минобороны РФ Оксаной Бадрутдиновой. Похороны прошли в закрытом режиме, представителей прессы на них не допустили.

Также было опознано тело командира разбившегося лайнера. Летчика Романа Волкова идентифицировали после подъема на берег по знакам отличия на форме.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), двое федеральных госслужащих.

Причину крушения еще предстоит установить, в том числе по данным найденных "черных ящиков". В четверг, 29 декабря, стало известно, что третий бортовой самописец, находившийся в хвосте Ту-154, разрушен. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

"От третьего "черного ящика" обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", — сказал источник. Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", — сообщили в силовых структурах.

Из предварительно обнародованных прессой записей речевого бортового самописца следовало, что у самолета возникли проблемы с закрылками, которые, по всей видимости, убрались несинхронно, что могло стать причиной крушения.

В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "Интерфаксу" накануне сообщили, что причиной катастрофы стало сочетание человеческого фактора и технической неисправности.

По словам источника, "предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты". В то же время, отметил он, одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности могло спровоцировать катастрофу.