В пятницу эстонский Фонд развития предпринимательства (EAS) представил новый бренд страны, на разработку которого было потрачено 200 000 евро. Зеленый логотип вызвал противоречивую реакцию в социальных сетях и СМИ.

Зеленый валун, который оказался шаблоном

Руководитель группы дизайнеров Алари Орав заявил, что разработчики уделили большое внимание названию государства и связанным с ним ассоциациям, передает Rus.err.ee. "Самое главное, что можно представить миру, это название нашего государства. Оно начинается с буквы "э", нас ассоциируют с электронной администрацией и электронной резиденцией, это важная для нас буква", – сказал Орав.

Все визуальные элементы и style-book нового бренда страны выложены на сайте Brand.estonia.ee. Их могут использовать все желающие: предприниматели, госучреждения, эксперты в области маркетинга и коммуникаций и т.д. По уточненной информации Eesti Päevaleht, зеленый валун - это шаблон, на фоне которого можно размещать необходимую информацию. Кроме того, в пятницу был представлен обновленный сайт estonia.ee, который является "визитной карточкой" страны.

Группа дизайнеров работала над новым символом страны в течение полугода. Стоимость разработки составила 200 000 евро, средства были получены из структурных фондов ЕС. Это уже вторая версия эстонского национального бренда. Первый - Welcome to Estonia — был представлен в 2002 году, и на его разработку было потрачено 830 000 евро.

Реакция: ежик, которого тошнит?

Новый бренд Эстонии вызвал неоднозначную реакцию в СМИ и социальных сетях. Ряд экспертов в области коммуникаций на страницах онлайн-медиа усомнились в том, что зеленый валун поможет эстонским товарам и услугам обрести популярность за рубежом, сообщает Rus.err.ee.

В социальных сетях логотип сравнили с ежиком, которого тошнит, коровой и футбольным полем. Скептически оценили новый бренд Эстонии и опрошенные порталом rus.Delfi.ee жители Таллина.

Между тем, эстонский депутат Европарламента Яна Тоом поддержала авторов нового бренда Эстонии. По ее словам, шум вокруг дизайна связан с общей стоимостью проекта.