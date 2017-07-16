Постановление о внесении соответствующих изменений в правовые акты подписал финский президент Саули Ниинистё, сообщает на своем сайте национальная телерадиовещательная компания Yle.

Под действие поправок, принимаемых в интересах "обеспечения территориальной неприкосновенности" страны, подпадают военные, "которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства", отмечается в публикации. Речь идет, в первую очередь, о тех случаях, когда эти лица перемещаются организованно, "оснащены или вооружены", уточняется в материале издания. За нарушение запрета грозит уголовное наказание.

После российской аннексии Крыма людей в камуфляжной форме без знаков различия начали называть "зелеными человечками". В 2014 году президент РФ Владимир Путин признал, что в случае с полуостровом речь действительно шла о российских военных.