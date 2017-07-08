Женщинам в развивающихся странах должен быть обеспечен более простой доступ к капиталам для открытия собственного бизнеса. С этой целью в рамках саммита G20 в субботу, 8 июля, в Гамбурге было принято решение поддержать Фонд для женщин-предпринимательниц, созданный при Всемирном банке. По словам президента Всемирного банка Джима Ён Кима, уже достигнута договоренность о выделении фонду целым рядом стран более 325 миллионов долларов США. А с учетом частных пожертвований, по словам Кима, в распоряжении фонда будет более 1 миллиарда долларов.

Средства на создание фонда для женщин-предпринимательниц выделят Великобритания, Австралия, Китай, Канада, Южная Корея, Нидерланды, Германия и США, отметил глава Всемирного банка. Участие Вашингтона оценивается примерно в 50 миллионов долларов.

Фонд Иванки Трамп

Лидер страны-хозяйки саммита G20 Ангела Меркель

приветствовала создание фонда. "Если Всемирным банком все будет также быстро организовано, как было данное принято решение, это привнесет еще больше эффективности в международные структуры", уверена канцлер ФРГ.

Примечательно, что США на встрече в рамках саммита "двадцатки", где было принято решение о поддержке фонда, представлял не президент Дональд Трамп, как этого требовал протокол, а его дочь Иванка. Именно она стала инициатором создания фонда для поддержки женского бизнеса. Свою инициативу она представила 25 апреля на женском саммите "большой двадцатки" в Берлине, где ее поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.