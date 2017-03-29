Только Федеральное ведомство юстиции выплатило 589 тысяч евро. Еще 17 тысяч евро перевели берлинские власти. Около 50 тысяч евро составили выплаты по страховкам.
"Были жалобы на недостаточную чувствительность властей", — отметил специальный уполномоченный правительства ФРГ по помощи пострадавшим в результате берлинского теракта, бывший глава немецких социал-демократов Курт Бек в интервью газете Passauer Neue Presse. По его словам, некоторые пострадавшие чувствовали, что их "оставили один на один с бюрократией".
"Я намерен собрать и обобщить все сигналы о возможных ошибках и недочетах, основываясь на опыте пострадавших, и осенью представлю доклад об этом", — заявил Бек. Необходимо извлечь уроки из опыта декабрьского теракта, подчеркнул спецуполномоченный, выразив надежду, что подобное больше никогда не повторится.
19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.