Пострадавшие в результате декабрьского теракта в центре Берлина, а также родственники погибших получили компенсации на общую сумму более 600 тысяч евро, пишет газета Heilbronner Stimme.

Только Федеральное ведомство юстиции выплатило 589 тысяч евро. Еще 17 тысяч евро перевели берлинские власти. Около 50 тысяч евро составили выплаты по страховкам.

"Были жалобы на недостаточную чувствительность властей", — отметил специальный уполномоченный правительства ФРГ по помощи пострадавшим в результате берлинского теракта, бывший глава немецких социал-демократов Курт Бек в интервью газете Passauer Neue Presse. По его словам, некоторые пострадавшие чувствовали, что их "оставили один на один с бюрократией".

"Я намерен собрать и обобщить все сигналы о возможных ошибках и недочетах, основываясь на опыте пострадавших, и осенью представлю доклад об этом", — заявил Бек. Необходимо извлечь уроки из опыта декабрьского теракта, подчеркнул спецуполномоченный, выразив надежду, что подобное больше никогда не повторится.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.