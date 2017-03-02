Житель ирландского Дублина Джон Эдвардс решился на немыслимый поступок — быть погребенным заживо. В среду, 1 марта, он забрался в гроб, его закрыли наглухо и закопали на церковном кладбище в восточном Белфасте. Эдвардс намерен провести в могиле трое суток.

Цель этого макабрического шоу — поддержать и образумить людей, подверженных риску преждевременной смерти от наркомании и склонных к самоубийству.

Джону Эдвардсу 61 год, он бывший бродяга, наркоман и алкоголик. По его рассказу, 27 лет назад у него произошла "невероятная встреча с Богом", и с тех пор он ведет здоровый образ жизни.

Потеряв более двух десятков друзей-наркоманов и самоубийц, Эдвардс основал несколько христианских реабилитационных центров и приютов для бездомных и оказывает духовную поддержку отчаявшимся людям.

Теперь в течение трех суток он будет посылать из могилы "сигналы надежды" тем, кто страдает от уныния и безысходности. Установленная в гробу специальная аппаратура позволяет Эдвардсу вести из-под земли прямую трансляцию через соцсети. "Покойник" принимает телефонные звонки, смс и электронные сообщения от людей, которые нуждаются в психологической поддержке.

"Мой план состоит в том, чтобы поговорить с ними из могилы, прежде чем они туда сами попадут, и дать этим людям надежду", — рассказал Эдвардс в беседе с Belfast Telegraph.

Он говорит, что не страдает клаустрофобией, но все-таки немного опасается быть похороненным заживо. "Когда гроб закрыт, вы лежите в могиле и слышите, как комки земли падают на крышку гроба… это жутковато", — признался он.

Для Эдвардса изготовили особый деревянный гроб размером 2,4 х 1 х 1,3 метра — более просторный, чем обычный. Гроб оснащен вентиляцией, походным биотуалетом, электричеством и доступом в интернет. Вода и пища подаются туда через специальные трубы.

Это уже не первый случай, когда Эдвардс устраивает собственные похороны.

В 2016 году он уже провел три дня под землей в английском Галифаксе.

За свою жизнь Эдвардс и реально бывал на краю могилы. Он пережил сексуальное насилие, психические заболевания, был бездомным, несколько раз едва не умер от передозировки наркотиков. Кроме того, он перенес пересадку печени после заражения гепатитом C от грязной иглы, и дважды болел раком.

Он не скрывает, что его идея хоронить себя заживо — "небольшой трюк", но трюк этот, по его словам, преследует серьезные цели. "Я отчаянно пытаюсь достучаться до возможно большего количества людей", — говорит Эдвардс.