Данный случай произошел в Нойкельне. Как рассказал полиции владелец, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом просто забыл.

Спустя некоторое время прохожий заметил сверток под деревом. Он был очень удивлен находке и сразу отнес ее в правоохранительные органы. В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца.

Как отмечает издание, прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3–5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до 2000 евро.

Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt…

Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 27, 2017