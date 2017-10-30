"Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — сказала она.

"Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране", — добавила она.

Екатерина Гордон пообещала обратить в своей программе внимание на права женщин и детей. Она хочет сконцентрировать свое внимание именно на проблемах "матерей одиночек, на которых всем плевать".

"Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю. Я прошу вас поддержать мою кандидатуру", — резюмировала журналист.

Екатерина Гордон родилась 19 октября 1980 года в Москве. Ее фамилия при рождении была Прокофьева, затем она носила фамилию отчима Подлипчук. В 2000-м вышла замуж за телеведущего Александра Гордона и взяла его фамилию. Через шесть лет они развелись, напоминает Newsru.com.

С именем Гордон связано несколько громких скандалов. Так, в июле 2008 года после перепалки с Ксенией Собчак в прямом эфире радиостанции "Маяк" Гордон была уволена с радиостанции.

В 2011-м Гордон вышла замуж за адвоката Сергея Жорина. В сентябре того же года сообщалось, что муж ее избил. С сотрясением мозга журналистка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. После инцидента супруги развелись.

С 2012 года Гордон занимается защитой прав женщин, она также основала юридическую компанию "Гордон и сыновья". Журналистка также пишет музыку и стихи. Получила два "Золотых граммофона" за песню в исполнении Ани Лорак "Забирай рай". Ее композиция "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак была удостоена в 2016 году премии Муз-ТВ в номинации "Лучший дуэт".

Гордон была ведущей нескольких радиопередач и телепередач на радиостанциях "Мегаполис", "Эхо Москвы", "Культура", "Маяк", "Серебряный дождь", "Русская служба новостей", "Говорит Москва"; на телеканалах О2ТВ и "Звезда", а также на Первом канале.

Выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Избирательная кампания должна стартовать в декабре. Одним из кандидатов будет телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, она попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу "против всех".

О президентских амбициях также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.