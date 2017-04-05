Бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной, оказался владельцем виллы во Франции стоимостью 6–7 млн евро, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун публикует "Медуза". Как напоминает издание, о разводе президента России Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году.

В январе 2016-го благодаря газете "Собеседник" стало известно имя предполагаемого нового супруга бывшей жены президента — директора фонда "Центр развития межличностных коммуникаций" Артура Очеретного.

"Медуза" пишет, что он "много лет занимался бизнесом", но "не слишком удачно": ни одна из его компаний (IT, строительство и рыботорговля) "не имела особого успеха".

Тем не менее, указывает издание, в декабре 2013 года Очеретный купил виллу "Сюзанна" во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP.

""Сюзанну" окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость", — пишет "Медуза". В объявлении о продаже виллы указана стоимость 6–7 млн евро, кадастровая оценка виллы — 5,4 млн евро.

Как уточняет "Медуза", таким образом, Очеретный через полгода после развода Людмилы Путиной с президентом "смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана" стоимостью более 5 млн евро.

Издание напоминает, что в 2015 году Reuters сообщало о приобретении Кириллом Шамаловым виллы за $3,7 млн в Биаррице. Шамалов — сын давнего друга Путина и совладельца банка "Россия" Николая Шамалова, по данным Reuters, Кирилл Шамалов — муж Екатерины Тихоновой, которую агентство называет дочерью Путина. Вилла в Биаррице, пишет "Медуза", располагается в нескольких километрах от виллы Очеретного.