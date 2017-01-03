По его сведениям, причиной стало видео, которое дизайнер разместил в социальных сетях накануне Нового года. В ролике он подверг критике руководство страны за массовые задержания и обвинил его в коррупции.

Во время публикации Шансал был на Кипре, о чем также сообщил в ходе видеозаписи. По запросу властей Турции его депортировали в Стамбул.

Газета также сообщает, что в аэропорту модельер был встречен желавшей немедленно расправиться с ним толпой. Разгневанных граждан осадили полицейские. Они задержали Шансала и доставили его в отделение.

Утром 23 декабря в Стамбуле турецкими правоохранителями была задержана вице-спикер парламента от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан После дачи показаний в тот же день ее отпустили.

4 ноября по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг. Турецкие власти обвинили их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). 12 из задержанных позднее были арестованы.

Уголовное преследование депутатов в Турции стало возможным после того, как 7 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии с них неприкосновенности.