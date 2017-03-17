Единороссы, по словам Зюганова, которые приводит "Интерфакс", "не хотят заниматься сегодня главным: а главное — поддержка граждан во всех субъектах РФ, которая обеспечила бы достойную жизнь и реальную работу", передает "Интерфакс".

У КПРФ на 18 марта намечена большая программа, которая предусматривает участие всего актива партии в мероприятиях Народно-патриотического союза, который возглавляет Зюганов. Кроме того, во всех без исключения субъектах РФ назначены акции протеста против, как выразился лидер КПРФ, "коммунального террора, против социального беспредела, который организовала власть".

"Вдумайтесь: 72 человека из 100 живут на 15 тыс. рублей и менее в месяц. Мы вносим предложение наполнить бюджет, партия власти отказывается. Мы вносим предложение поддержать детей войны, они отказываются. Мы вносим предложение провести реформу системы образования, они тоже отказываются. А теперь они прикрываются отдельными массовыми мероприятиями, чтобы продемонстрировать, что все под их руководством стоят в один ряд. Нам это не просто не нравится, это нечестно и недостойно", — сказал лидер КПРФ.

Ранее секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний Сергей Обухов объяснил РБК, что Зюганов не пойдет на празднование годовщины, "потому что коммунисты не хотят подыгрывать власти" и стоять рядом с секретарем генсовета "Единой России" Сергеем Неверовым.

Кроме того, Зюганов заявил, что считает неправильным "стоять на большом мероприятии с тем, кто вчера хотел повесить всех подряд из "Единой России", имея в виду слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сказанные во время пленарного заседания Госдумы. "Думал, что сегодня он выйдет на трибуну и извинится, но он стал оправдываться", — заметил Зюганов.

Жириновский, объясняя свое выступление, возмутившее коллег из других партий, заявил, что был неправильно понят. Он уточнил, что "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции", а не о депутатском корпусе. Кроме того, он сравнил свое выступление с выступлением актера в театре, который обращается к стране, а не к зрителям, сидящим в зале.

В своей речи лидер ЛДПР, в частности, заявил: "Бандиты и воры в Московской области и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль — буду вас расстреливать и вешать, негодяи".

Геннадий Зюганов также назвал чушью информацию о его плохом самочувствии. "Это чушь, которую снова распространяют и за которой ничего нет другого, кроме как попытки отстранить того или иного лидера от предстоящих мощных информационно-пропагандистких выборных баталий", — заявил Зюганов (цитата по РИА "Новости").

"Я приглашаю или самого Венедиктова, или его журналиста на свою тренировку. И попрошу Венедиктова, если он выполнит тот же комплекс упражнений, которые я регулярно выполняю, тогда поймем, в каком сам Венедиктов состоянии", — добавил он.

Кроме того, передает ТАСС, лидер КПРФ пошутил, что "по состоянию здоровья Жириновского некоторые определяют, наступила весна или нет", и рассказал, как они с лидером либерал-демократов сдавали нормативы ГТО. "Жириновский три раза — и упал, я 30 раз отжался и сказал: "Давайте я добавлю". Он пять раз ноги вверх поднял и выдохся, я 30 раз поднял — и хочешь, еще добавлю два десятка", — сказал Зюганов.

Он также подчеркнул, что "для политика важно интеллектуальное здоровье", и посоветовал читать его статьи и монографии. Проведение выборов 18 марта, в годовщину присоединения Крыма, Зюганов назвал попыткой подыграть Путину

Предложение о проведении выборов главы государства 18 марта, в годовщину включения Крыма в состав России, Зюганов назвал попыткой подыграть действующему президенту. При этом КПРФ не будет возражать против этой даты: "18 марта возражать не будем, март вообще месяц, приемлемый для президентских выборов", — сказал Зюганов.