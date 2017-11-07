По словам Зюганова, его кандидатуру выдвинули региональные отделения партии. Раскола, как заявил коммунист, в рядах региональных организаций не было, все отделения поддержали именно его кандидатуру.

Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс", Зюганов, несмотря на то что все региональные отделения поддержали его кандидатуру, сообщил, что окончательное решение примет съезд КПРФ. Он заверил, что к выборам в партии относятся "очень серьезно".

"У нас готова программа "10 шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже", — цитирует "Коммерсант" слова Зюганова по поводу предвыборной программы.

То, что Зюганов пошел на выборы, не стало сенсацией. Сенсацией был бы его отказ от участия в выборах — вообще или в пользу другого кандидата, пусть и от КПРФ, заявил "Ведомостям" политолог Федор Крашенинников. К сожалению, на такие смелые шаги ни Зюганов, ни его партия не способны, отметил он.

Ранее о планах пойти на выборы заявили сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционный политик Алексей Навальный. В выборах планируют участвовать журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, а также глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова.

Президент Владимир Путин еще не комментировал возможное выдвижение собственной кандидатуры. Выборы президента РФ будут проходить 18 марта 2018 года. Зюганов баллотировался на пост президента уже четыре раза — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.

Еще в конце 2016 года в Кремле допускали возможность привлечения к выборам новых лиц от трех парламентских российских партий — КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Но социологические исследования, проведенные в 2017 году, показали, что из политиков российский народ знает только Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова.

Геннадий Зюганов руководит КПРФ с 1993 года. Он уже четыре раза участвовал в выборах президента РФ и всякий раз занимал второе место. На выборах 1996 года Зюганов официально получил 32% голосов избирателей, уступив Борису Ельцину, в 2000-м — 29%, в 2008-м — 17,7%, в 2012-м — 17%. На выборах в 2004 году КПРФ вместо Зюганова представлял депутат Госдумы Николай Харитонов, набрав только 13,7%.