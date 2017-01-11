Каждый хочет приобрести автомобиль в хорошем состоянии по наиболее низкой цене и быть уверенным, что покупка не принесет неприятных открытий. При поиске выгодной сделки часто приходим к логичному решению привезти автомобиль из-за границы, так как его состояние обещает быть лучше, да и цена привлекательнее. Однако прежде чем делать такой шаг, необходимо изучить возможности защиты от различных неожиданных рисков.

Чтобы избежать автомобилей, которые в Латвию ввозятся после аварий или имеют скрученный пробег, безопасным выбором может стать решение ввезти авто именно для себя. Как пояснил эксперт автосалона BALTIE Карлис Эйдис, обладающий многолетним опытом в сфере поставки малопользованных автомобилей из-за границы, перед принятием решения о покупке автомобиля самостоятельно, или заказав его у специалистов, следует критически оценить три важных вопроса.

Что мы ищем – низкую цену или хорошее состояние?

Германия и другие «сказочные страны» малопользованных авто – это не место для заключения выгодных сделок по цене ниже рыночной стоимости. Там следует искать лучше сохранившиеся автомобили, которые не страдали от латвийских дорог и небрежного обслуживания.

Вместе с привозом и регистрацией стоимость автомобиля будет на одном уровне с предложением в Латвии, или даже выше среднего уровня. Тем не менее, автомобиль будет в значительно лучшем состояние, и Вы будете уверены, что он не собран «умельцами» в мастерской.

Информацию о предложении конкретной модели автомобиля в Европе можно быстро получить, заполнив анкету на домашней странице BALTIE.

Как проверить и довериться?

В Германии вероятность столкнуться с недобросовестными продавцами автомашин столь же значительна, как и в Риге в районе улицы Маскавас. Поэтому наиболее сложная задача состоит в том, чтобы провести тщательное исследование, изучив потенциальную покупку и в интернете, и на месте непосредственно у продавца.

Необходимо считаться с тем, что и в Германии бывают случаи, когда за закрашенными косметическими повреждениями скрываются достаточно серьезные аварии. Кроме того, хорошо сохранившийся автомобиль провоцирует продавца изменить показания одометра, особенно у авто, предназначенных на экспорт. При этом цена повышается, а время серьезных работ по обслуживанию «переносится» на более поздний срок.

Поэтому эксперт автосалона BALTIE лично отправляется проверять каждый автомобиль, чтобы можно было гарантировать его техническое состояние, а также лично убедиться в надежности продавца автомобиля.

Расчет сразу в полном объеме или все же в лизинг?

Если Вы решили привезти автомобиль сами, то с продавцом за рубежом придется рассчитаться сразу. Аналогичная ситуация и при использовании какого-либо неофициального помощника, который берет на себя доставку автомобиля.

Одним из главных преимуществ сотрудничества с автосалоном является то, что приобретенные за рубежом автомобили доступны в лизинг. Кроме того, автосалон BALTIE предлагает выполнить полный расчет за заказанный автомобиль, только когда он находится уже в Латвии и клиент убедился, что он на 100% отвечает всем требованиям.

Доверь приобретение автомобиля специалистам

Автосалон BALTIE предлагает сэкономить время и защитить себя от неожиданных расходов в будущем. Команда экспертов по приобретению автомобилей предлагает:

поиск подержанных автомобилей

тщательную проверку автомобиля в Германии и повторную проверку в официальном дилерском сервисе в Латвии

гарантию на техническое состояние автомобиля до 6 месяцев или 100 000 км пробега

Кроме того, BALTIE предлагает купить имеющийся у Вас автомобиль или позаботиться о его продаже, приняв на комиссию.

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