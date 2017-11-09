В мире техника зубных имплантатов уже давно не является новинкой — это излюбленный метод восстановления красивой улыбки и здоровых зубов. Однако в Латвии по-прежнему царят мифы и предрассудки о том, как происходит имплантирование зубов. Вместе со стоматологом-имплантологом клиники Др. Апине Марой Валдмане мы выясняли, какие существуют популярные мифы, и искали ответ на вопрос — как в действительности происходит процедура имплантирования зубов.

Первый миф: организм человека будет отторгать зубной имплантат.

Действительность: Имплантаты изготавливают из материала, содержащего титан, который полностью неаллергичен. Поэтому не нужно бояться того, что организм будет негативно реагировать на материал имплантата или будет имплантат отторгать. Исследования показывают: в 99% случаев установка имплантатов успешна. Конечно, чтобы результат был более надежный, следует выбирать имплантаты, которые производятся на основе научных исследований и с применением самых современных технологий. При выборе профессиональной и современной клиники, где соблюдаются все медицинские и гигиенические стандарты, отличный результат — красивая улыбка — будет вас радовать еще долго.



Второй миф: зубные имплантаты можно устанавливать только до определенного возраста

Действительность: Установка зубных имплантатов не знает возрастных ограничений, ибо процедура установки имплантата более простая, чем удаление зуба. Поэтому, если общее состояние здоровья пациента хорошее, имплантирование зубов возможно в любом возрасте.

Третий миф: установка зубных имплантатов очень болезненна

Действительность: Этот миф очень популярен и часто упоминается как главная причина, почему люди откладывают имплантирование зубов. В действительности во время установки имплантатов используется локальная анестезия, поэтому эта процедура является полностью безболезненной. И, как говорит стоматолог-имплантолог Мара Валдмане, чаще всего после операции пациенты признаются, что процедура прошла быстрее и проще, чем они ожидали. К тому же, в наши дни существует возможность подбирать лучшее решение исходя из желания каждого пациента, например, в клинике Др. Апине доступна анестезия с помощью веселящего газа.

Четвертый миф: ухаживать за зубными имплантатами сложно

Действительность: За зубными имплантатами нужно ухаживать точно так же, как и за своими зубами — их тоже нужно тщательно чистить зубной щеткой и зубной нитью. Но это и все — нет необходимости в каком-либо дополнительном уходе или в специальной очистке, что характерно для зубных "мостов" или протезов.

Пятый миф: установка зубных имплантатов — процесс долгий и сложный

Действительность: Продолжительность процедуры имплантирования зубов напрямую связана с индивидуальным состоянием здоровья зубов каждого пациента. Чаще всего процедуру имплантирования зубов можно провести в течение одного визита! Это быстрый и легкий процесс. Узнать, каково состояние здоровья зубов и какое время потребуется, чтобы установить зубной имплантат, можно во время индивидуальной консультации.

Осуществить мечту о красивой улыбке и здоровых зубах с помощью современных методов имплантирования очень просто!

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