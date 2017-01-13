В многодетной семье Бартушевицей воспитываются трое сыновей, из которых старший и младший абсолютно здоровы, а вот у среднего, четырехлетнего Алена, редкое генетическое заболевание — синдром Ангельмана. Сразу после рождения не было заметно каких-то отклонений, но уже к полугодовалому возрасту сына мама поняла — с ним что-то не так: и головку держит плохо, и ползать не стремится. Через год ребенку был поставлен диагноз: синдром Ангельмана. О мальчике с таким же диагнозом, Гоше Зилниексе, мы рассказывали в октябре.

К отставанию в умственном и физическом развитии присоединились приступы эпилепсии, которые часто встречаются у людей с данным диагнозом. Благодаря множественным курсам реабилитации Ален научился сидеть, а к трем годам начал ходить, однако ему все еще было очень сложно подниматься по ступенькам, ходить по неровной поверхности, бегать по траве. Но к четырем годам он преодолел эти трудности и сейчас ходит самостоятельно. Ален не разговаривает, как и многие люди с синдромом Ангельмана. Недавно мальчик пошел в специализированный детский садик, и общение с другими детьми положительно повлияло на его развитие. Помогают, конечно, и родные братья, у которых он многому учится.

Дети с синдромом Ангельмана очень любят общаться, они дружелюбны. Вылечить их, к сожалению, нельзя, но помочь им в развитии речи и навыков самообслуживания, а также облегчить или устранить приступы эпилепсии возможно. В этом мальчику берутся помочь врачи Санкт-Петербурга.

Всего планируется два курса реабилитации в Санкт-Петербурге: первый — этой весной, а второй — в конце 2017 года. Для двух поездок необходимо собрать 5500 евро. Пожертвовать на поездку Алена в Санкт-Петербург можно, позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Alenam Bartuševicam".

Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

АS "Swedbank"

SWIFT: HABALV22

Счет: LV05HABA0551037000771

Nordea Bank AB Latvijas filiāle,

SWIFT NDEALV2X

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Банк Citadele

Счет: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!

Летом мы рассказывали о Лане Саукане (https://www.youtube.com/watch?v=Mj-r0-SG2Gs). Девочка до недавнего времени передвигалась только в инвалидной коляске, а из-за неправильной позы, в которой она сидела без инвалидной коляски, у нее развился подвывих обоих тазобедренных суставов. В конце декабря девочка вернулась из санкт-петербургской детской хирургической клиники, где ей была проведена операция по устранению подвывихов. Теперь Лана может ходить в специальных ходунках, и ее возможности развития значительно расширились!