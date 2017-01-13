К отставанию в умственном и физическом развитии присоединились приступы эпилепсии, которые часто встречаются у людей с данным диагнозом. Благодаря множественным курсам реабилитации Ален научился сидеть, а к трем годам начал ходить, однако ему все еще было очень сложно подниматься по ступенькам, ходить по неровной поверхности, бегать по траве. Но к четырем годам он преодолел эти трудности и сейчас ходит самостоятельно. Ален не разговаривает, как и многие люди с синдромом Ангельмана. Недавно мальчик пошел в специализированный детский садик, и общение с другими детьми положительно повлияло на его развитие. Помогают, конечно, и родные братья, у которых он многому учится.
Дети с синдромом Ангельмана очень любят общаться, они дружелюбны. Вылечить их, к сожалению, нельзя, но помочь им в развитии речи и навыков самообслуживания, а также облегчить или устранить приступы эпилепсии возможно. В этом мальчику берутся помочь врачи Санкт-Петербурга.
Всего планируется два курса реабилитации в Санкт-Петербурге: первый — этой весной, а второй — в конце 2017 года. Для двух поездок необходимо собрать 5500 евро. Пожертвовать на поездку Алена в Санкт-Петербург можно, позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.
Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Alenam Bartuševicam".
Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931
АS "Swedbank"
SWIFT: HABALV22
Счет: LV05HABA0551037000771
Nordea Bank AB Latvijas filiāle,
SWIFT NDEALV2X
EUR — LV19NDEA0000083088858
USD — LV72NDEA0000083088874
RUB — LV12NDEA0000083088887
Банк Citadele
Счет: LV06PARX0017233430001
Спасибо всем жертвователям!
Летом мы рассказывали о Лане Саукане (https://www.youtube.com/watch?v=Mj-r0-SG2Gs). Девочка до недавнего времени передвигалась только в инвалидной коляске, а из-за неправильной позы, в которой она сидела без инвалидной коляски, у нее развился подвывих обоих тазобедренных суставов. В конце декабря девочка вернулась из санкт-петербургской детской хирургической клиники, где ей была проведена операция по устранению подвывихов. Теперь Лана может ходить в специальных ходунках, и ее возможности развития значительно расширились!