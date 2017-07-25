Требования покупателей к любимому в Латвии виду мяса — куриному — стремительно растут. Покупатели отмечают, что хотят быть уверены в качестве мяса, а самые большие их опасения по-прежнему связаны с мифом о том, что кур "закармливают" антибиотиками.

Новая маркировка продукции "Putnu fabrika Ķekava" "Выращено без антибиотиков" вызвала много вопросов, и главный из них — нужно ли бояться антибиотиков в мясе? Для того чтобы покупатель не растерялся у полок магазинов, поясняем, что именно означает знак "Выращено без антибиотиков".

Справедливости ради сразу заметим, что применять антибиотики не запрещено. Законодательство Европейского союза (ЕС), которое регулирует деятельность всех животноводческих хозяйств в Латвии, гласит, что ветеринарный врач может использовать препараты с антибактериальным действием, но только в тех случаях, когда животное заболело. Если животное, в том числе птица, заболело, его не запрещено лечить антибиотиками, в том числе и на органических фермах. Как и человек, животное лечится при помощи лекарств. Для каждого антибактериального средства законом установлен свой период выведения из организма животного, и в это время от подвергавшегося лечению животного запрещено получать продукты для потребления человеком. Выполнение этого требования контролирует Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), а сроки вывода антибактериальных лекарственных средств определены и регулируются едиными нормами ЕС. Остаточные вещества антибиотиков выводятся из организма животного естественным путем.

Мясо любого производителя, на маркировке которого нет указаний на применение антибиотиков, может быть получено от животного, которое при жизни лечили антибиотиками.

В законодательстве ЕС определено максимальное допустимое остаточное содержание антибиотиков в продуктах животного происхождения, в том числе в мясе птицы. Если требования законодательства со стороны производителя соблюдены, продукт соответствует единым стандартам торговли ЕС, является качественным и безопасным для потребления человеком. Тем не менее это не исключает остаточного содержания антибиотиков в мясе в разрешенных законом пределах. Поэтому получить уверенность в том, что в мясе нет остатков антибиотиков, можно только в том случае, если на этикетке имеется указание на то, что животному по мере роста не давали антибиотиков. Такую информацию размещать на упаковке может не каждый. Производитель должен вначале получить подтверждение у соответствующего надзорного учреждения.

Разрешение на размещение информации о том, что животное выращено без антибиотиков, можно получить только в том случае, если производитель разработал и ввел строгие процедуры учета ветеринарных препаратов, обеспечивает исключительно точное отслеживание производства мяса птицы и предоставил контролирующим органам доказательства того, что соответствующая маркировка соответствует названию. "Putnu fabrika Ķekava" — первое и на данный момент единственное предприятие, получившее разрешение маркировать мясо птицы пометкой "Выращено без антибиотиков".

Почему люди так боятся антибиотиков? Сегодня в мире растет озабоченность по поводу негативного влияния применения антибиотиков не только на здоровье человека, но и на окружающую среду в целом. В результате использования антибиотиков микроорганизмы становятся устойчивыми к ним, поэтому препараты теряют свой лечебный эффект, когда это необходимо. Думая о здоровых и безопасных продуктах питания, все больше и больше животноводов и производителей мяса уменьшают или стремятся полностью отказаться от использования антибиотиков. Этого можно добиться, создав для животных такие условия, которые не допускают их заболевания.

Выращивание птиц без применения антибиотиков является дополнительным гарантом безопасности и пользы продукции для любого человека, а также это идет на пользу устойчивой окружающей среде.

""Выращено без антибиотиков" — это наша инициатива, так как мы считаем, что это в интересах потребителей и всего общества. Для размещения любой маркировки требуется обоснование. В течение более двух лет мы вели серьезную работу, чтобы обеспечить соответствующие условия на производстве: улучшили отслеживание качества, модернизировали клетки для птиц и значительно повысили биобезопасность, которая включает в себя повышение биобезопасности инкубатора, введение специализированных гигиенических процедур, особого оборудования для дезинфекции и спецодежды для работников. Также мы используем корм повышенного качества. В результате всех этих действий мы минимизировали заболеваемость птиц. Если куры не болеют, их не нужно лечить. В настоящее время в среднем 86% кур на "Putnu fabrikā Ķekava" не имеют никаких контактов с антибиотиками", — отмечает Татьяна Лисаковская, главный ветврач "Putnu fabrika Ķekava".

Чтобы гарантировать качество, на фабрике "Putnu fabrika Ķekava" проверки качества регулярно проводит ПВС (на предприятии ежедневно находятся два работника ПВС), а также ответственные работники фабрики сами обеспечивают проведение анализов качества мяса в независимых лабораториях.