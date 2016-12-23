Точка отсчета знаний, традиций и успеха предприятия Dzintars берет своё начало в далеком 1849 году. Именно тогда в Риге открылась мыловаренная и парфюмерная мануфактура Генрика Адольфа Бригера. В те годы косметика продавалась именно в аптеках, и Бригер, будучи по профессии аптекарем, уже тогда заложил основы философии Dzintars: красота это прежде всего здоровье, натуральные ингредиенты и глубокие знания!

Ингредиенты для производства косметики, мыло и парфюмерию Бригер привозил из Парижа – европейской столицы вкуса, задающей тон в моде, красоте и стиле жизни. Именно оттуда, наряду с бурлящей богемно-аристократической энергией, следовавшей из Российской империи, берут свое начало традиции высокого вкуса и качества, которые Dzintars соблюдает и сегодня. На протяжении времён Dzintars являлся не только закономерными продолжателями этих вкусов, а также лидерами производства и потребления парфюмерно-косметической продукции среди соседствующих стран.

Менялись времена, менялись и названия фабрик, объединялись и реорганизовывались производства, и наконец в 1951 году парфюмерно-косметический завод получил свое оригинальное название-символ, накрепко связанное с Латвийскими традициями, которое каждый из нас знает по сей день.

Репутация предприятия выстраивалась годами. Dzintars очень дорожит доверием своих клиентов, поэтому работает с еще большей отдачей: постоянно ведет активную работу над разработками инноваций. Результаты этих трудов не заставляют себя ждать! Разноплановые и высокоэффективные новинки покупатели увидят уже в следующем, 2017 году.

Dzintars вчера, сегодня и завтра – это высоко квалифицированная техническая команда с многолетним опытом и уникальными знаниями в сфере красоты. Это профессиональная команда дерматологов, офтальмологов, токсикологов и других специалистов, каждый из которых проходит регулярные стажировки и проверки в соответствующих медицинских заведениях как в Латвии, так и за границей. Это молодая креативная команда со свежим взглядом на быстро меняющийся мир, умеющая объединить лучшие достижения прошлого с современными тенденциями настоящего и ориентирами будущего.

Основной капитал Dzintars — это проверенное годами качество и высокая ответственность перед каждым из покупателей. На любой отклик клиентов следует мгновенная ответная реакция, уважая покупателя, уважение получается и в замен: в этом залог успеха и стимул развития!

Основной жизненный принцип компании Dzintars — "Прежде всего - не навреди!". Ведь главная задача, это сохранить красоту природы, передать ее жизненную силу и знания покупателям! Основы производства — это натуральные, высококачественные сырьевые компоненты и тщательная проработка рецептуры. Ведь во главу угла ставится эффективность и индивидуальный подход, а не проходящие модные веяния или коммерческая выгода.

Предприятие Dzintars осуществляет свою деятельность с помощью высокотехнологичного современного оборудования, а высокий уровень качества подтверждён международными сертификатами ISO (включая GMP — Good Manufactory Practice). В интеллектуальной собственности Dzintars находится 159 патентов и 119 торговых знаков, что отмечено редкой международной наградой для инновационных предприятий WIPO Trophy for Innovative Enterprises.

Чтобы быть уверенными в высокоэффективном действии продуктов, они проходят сложную методику проверки восприятия будущих покупателей. Их тестируют 4 возрастные группы, каждая из которой состоит из 80 человек, и акцептируются продукты с минимальным позитивным показателем 90 %. Каждый продукт проходит строжайшую проверку под контролем врачей-экспертов: дерматологов, офтальмологов, токсикологов и других специалистов. Чтобы создать новый продукт, на его разработку уходит около 2-3 лет: Dzintars вкладываем бесценные знания, время и энергию.



Dzintars всегда отличался инновациями в разработках, соединяя натуральные продукты с новыми достижениями в области косметологии, парфюмерии и производственных технологий. Поэтому особенно значимым является сотрудничеством с партнерами в сфере контрактного производства Private Label, где предприятие делится своими знаниями и ресурсами с мировыми брендами от Европы до Азии, помогая им создать свой продукт от "А до Я".



Dzintars считал и продолжает считать, что косметика должна не только удовлетворять сиюминутные потребности, а решать конкретные, глубинные проблемы и быть эффективной в долгосрочной перспективе.

Dzintars никогда не пытался навязать покупателям привлекательный образ мечты, спрятанной в красивую упаковку, дающей обещание вечной молодости. Целью всегда была помощь существующим и будущим клиентам понять всю важность правильного выбора косметики, побудить их мыслить рационально, выбирая прежде всего проверенное качество.

Клиенты должны получить то, в чем он нуждается и заслуживает больше всего – это красота и сила самой природы. Ведь сейчас мы как никогда подвержены губительному влиянию на наш организм загрязненной окружающей среды, некачественного питания, стрессов, нехватки солнца и натуральных витаминов – этот список можно продолжать бесконечно!

Людей с беспроблемной кожей в наши дни практически нет, но Dzintars знает и успешно решает их проблемы, создавая новые и усовершенствованные формулы здоровья и красоты. Среди предлагаемой и всеми любимой продукции есть предложения для всех типов кожи, на все случаи жизни, ведь задача Dzintars – сделать женщину и всю ее семью ухоженными и счастливыми!

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