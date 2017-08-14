Знаете ли вы, что "Аэрофлот" — одна из самых старейших авиакомпаний в мире? Предприятие создано еще в 1923 году. Хотя Советский Союз давно распался, "Аэрофлоту" как одной из самых известных российских авиакомпаний по-прежнему приписывают различные слухи и мифы из прошлого. Попробуем их опровергнуть или развеять!

Первый миф: если лететь через Москву, необходима виза!

На практике, если вы путешествуете в определенную страну, вам необходима виза. Но в обществе популярен миф о том, что требуется дополнительная виза, если надо транзитом лететь через другое государство, которое не входит в состав Европейский союза. Это не так. Например, если вы путешествуете авиакомпанией "Аэрофлот" из Риги в Нью-Йорк с пересадкой в Москве, единственный документ, которые вам необходим, это запрашиваемый в окончательном пункте прибытия, в этом случаи — в США.

Единственное исключение — перелет из Минска через Москву.

Более подробная информация доступна на домашней странице "Аэрофлота" — здесь.

Второй миф: "Аэрофлот" по-прежнему использует устаревшие российские самолеты

Если вы хотите полетать на самолетах, выпущенных в 1932 году, "Аэрофлот" вам в этом не поможет, так как средний возраст флота авиакомпании — 4,2 года. На текущий год флот "Аэрофлота" — самый современный в мире. Большая часть самолетов "Аэрофлота" совсем недавно сошла с заводов: современные, инновационные, исключительно элегантные, экологичные и малошумные.

Третий миф: сервис "Аэрофлота" на уровне советских времен!

Сегодня "Аэрофлот" уделяет постоянное внимание повышению качества клиентского сервиса. Более 10 миллионов человек по всему миру признали, что сервис "Аэрофлота" — один из лучших, который способствует гостеприимству России и повышает международные стандарты качества. Сегодня в "Аэрофлоте" динамичное, ориентированное на клиентов обслуживание, постоянно улучшающиеся услуги.

Качество обслуживания клиентов "Аэрофлота" высоко оценивается на мировом уровне. В 2016 году "Аэрофлот" первой среди российских авиакомпаний стала обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году авиакомпания "Аэрофлот" в шестой раз стала обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". "Аэрофлот" также признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance, который ранее признал "Аэрофлот" самым сильным авиационным брендом в мире. А пользователи самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor признали "Аэрофлот" лучшей авиакомпанией Европы.

Четвертый миф: все говорят только на русском языке

Жители империй преимущественно полагали, что все должны говорить на их родном языке, и они сами не обязаны владеть иностранными языками. Но для нового поколения таких барьеров не существует. Весь обслуживающий персонал авиакомпании прекрасно знает английский язык (к тому же многие владеют другими европейскими и азиатскими языками), а также обладают знаниями высокого уровня обслуживания клиентов. Например, в аэропорту Шереметьево, который является пересадочным пунктом при перелетах из Риги в США или в страны Азии, все указатели дублируются на английском языке, а также персонал говорит на английском языке.

Пятый миф: "Аэрофлот" не обеспечивает питание!

Изысканное бортовое питание — это критически важная составляющая сервиса "Аэрофлота". Вкусовые рецепторы на высоте 10 000 метров своеобразно изменяются. Любимые блюда в такой обстановке внезапно могут показаться "незнакомыми". Для решения этой проблемы и создания очень вкусных и изысканных блюд, "Аэрофлот" сотрудничает с поварами ресторанов, отвечающих знаку качества "Michelin", и известными французскими экспертами в кулинарном искусстве. Блюда создаются с учетом отзывов клиентов. Команду поваров мирового уровня возглавляет Тьерри Мона — шеф-повар мирового лидера в области бортового питания "LSG SKY Chef". Все блюда готовят из самых свежих ингредиентов в соответствии с новейшими тенденциями. А также учитываются пожелания клиентов и медицинские или религиозные ограничения и особенности. В арсенале "Аэрофлота" 17 специальных меню. Во время всего перелета клиентам предлагается широкий ассортимент бесплатных напитков.

Меню "Аэрофлота" неоднократно получило высокое мировое признание, а также "Аэрофлот" входит в топ-10 авиакомпаний с лучшей кухней на борту по версии американского отраслевого издания Global Traveler.

Великолепное меню дополняет внушительный и тщательно подобранный ассортимент вин, который признан известными экспертами в этой области.

Шестой миф: "Аэрофлот" летает только в города бывшего СССР

Сегодня "Аэрофлот" летает в 51 страну мира. Авиакомпания прекрасно подходит для путешествий из Риги в США и страны Азии. Лишь с одной удобной пересадкой в Москве можно попасть как в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, так и в азиатские города — от Пекина до Шанхая.

Билеты на рейсы "Аэрофлота" можно приобрести у авторизированного партнера "Irbe Travel". С более подробной информацией вы можете ознакомиться на домашней странице www.irbe.lv или в рижском бюро "Irbe Travel" на ул. Блауманя, 6-1c, или позвонив по телефону 67270470.