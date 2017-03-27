Слово ''профилактика" произошло от древнегреческого "prophylaxis" — "предварительная защита". Сегодня это слово обозначает комплекс мероприятий, направленных на сохранение физического и духовного здоровья. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), цель первичной профилактики — предотвратить какое-либо нарушение, нежелательный процесс или проблему, т.е. это вмешательство, которое происходит еще до того, как возникли проблемы со здоровьем.

Немного перефразировав, можно сказать, что профилактика — это борьба с причиной, а не с последствиями. Осознание того, что этот принцип является краеугольным камнем в любой жизненной сфере, могло бы решить бесчисленные проблемы человечества. Однако человек не всегда действует, как разумное существо, и, кажется, это не зависит от того, идет ли речь о финансах, отношениях, планировании времени или охране среды: все свое время, энергию и ресурсы мы тратим в основном на ликвидацию последствий, а не на устранение причин.

Готовы ли мы меняться?

"Возвращаясь к сфере здравоохранения, нужно признать: если упорядочить и улучшить различные профилактические программы на государственном уровне, то теоретически можно сэкономить миллионы. Но готовы ли мы сами изменить свой образ мышления, чтобы придти к такому результату? Как часто мы думаем о здоровье, прежде чем у нас возникают проблемы?" — спрашивает врач Анете Сопуле.

Она добавляет, что один из отличных примеров — это стоматология. Люди жалуются на цены зубоврачебных услуг, откладывают визит к врачу, идут к нему, только когда уже поздно, — в случае боли. По данным ВОЗ, заболевания полости рта входят в десятку самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире, поэтому важно понять, как заботиться не только о лечении заболевания, но и о его профилактике.

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Регулярная чистка зубов позволит избежать лишних переживаний в стоматологическом кресле

Регулярная чистка зубов два раз в день содержащей соединения фтора зубной пастой — главный ключ к здоровым зубам и полости рта. Кариес — это приобретенное заболевание, в котором мы не можем винить наследственность, развитие кариеса зависит от питания — потребления сахаров, углеводов и, конечно же, от гигиены полости рта. Тщательно чистя зубы, мы можем избежать необходимости оплачивать дорогие стоматологические услуги, а также лишних переживаний в зубоврачебном кресле. Вместо того чтобы каждый год ставить все новые зубные пломбы, лучше инвестировать средства в покупку хороших зубных паст (концентрация соединений фтора 1000 — 1500 ppm), пользоваться зубной нитью и мягкой зубной щеткой, а также не забывать о том, что зубную щетку нужно менять через каждые три месяца.

Philips разработал различные средства по уходу за полостью рта. Отличным вкладом в гигиену ротовой полости является электронная зубная щетка Philips Sonicare. Она создана в сотрудничестве со стоматологами, чтобы значительно облегчить и улучшить чистку зубов. Технология Sonic вызывает вибрацию щеточных щетинок и раздробляет зубной налет с частотой 31 000 движений в минуту, при этом головка зубной щетки движется вверх и вниз. Клинические испытания показали, что зубная щетка раздробляет слои зубного налета также в труднодоступных местах, снимая даже в десять раз больше зубного налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Особенно обрадуются зубной щетке Philips дети — детскую зубную щетку Sonicare Kids можно подключить к телефону, чтобы маленький зверек на экране телефона напоминал и обучал детей, как правильно чистить зубы.

Альтернатива зубной нити?

Всем тем, кому использование зубной нити кажется слишком сложным и трудным занятием, Philips предлагает отличную альтернативу — Philips Airfloss, которая с помощью сильной водяной струи вычищает труднодоступные межзубные щели.

Будь умным — выбирай способы предотвращения заболевания, экономя как время, так и деньги. Борись с причинами, а не с последствиями, и, прежде всего, начни с себя!

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