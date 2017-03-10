Шестилетний Владислав Лазученок — очень общительный мальчик, и с первого взгляда кажется — ребенок как ребенок. И лишь в беседе с мамой Евгенией выясняется, что все не так уж хорошо.

Беременность протекала сложно, Владик появился на свет недоношенным. В три года мальчик не разговаривал, и ему был поставлен диагноз "задержка речевого развития". Затем появились подозрения на аутизм, так как он не шел на контакт ни с детьми, ни со взрослыми. Первые слова мальчик стал произносить только к четырем годам. К этому времени семья вернулась из Англии на родину, в Елгаву. В Латвии продолжали настаивать на диагнозе "аутизм", но когда к пяти годам Владик уже начал общаться не только отдельными словами, но и целыми фразами, мама стала сомневаться в правильности поставленного диагноза.

Евгения по собственной инициативе повезла сына в Санкт-Петербург, где врачи обнаружили, что у мальчика увеличены желудочки головного мозга, и поставили диагноз: "нарушение функционирования центральной нервной системы". В связи с этим необходимо постоянное наблюдение за состоянием Владислава.

По ночам мальчика постоянно мучили нестерпимые головные боли. Мама вызывала скорую помощь, ребенка отвозили в больницу, однако причину так и не находили. Ответ дали врачи Санкт-Петербурга. Назначенный там курс лечения помог, и теперь головные боли уменьшились, Владислав стал лучше себя чувствовать, начал больше разговаривать и охотнее идти на контакт. Мама отмечает, что сын стал более усидчивым, теперь он может заниматься по 15 минут, чего раньше не было.

Владик пошел в детский сад, стал активно общаться, однако он все еще сильно отстает от сверстников в умственном развитии. По словам мамы, сейчас уровень развития Владислава соответствует уровню ребенка трех с половиной лет. Дети его возраста сторонятся его, замечая, что он отличается от них, а вот с трехлетними ребятами у Владика получается отлично играть.

В следующем году Владику надо идти в школу, но у него все еще очень короткая память: запомнит несколько букв или цифр и забудет некоторые из них. Все проблемы кроются в состоянии головного мозга. Чтобы понять, чем можно помочь мальчику, надо основательно его обследовать. Для этого он в начале лета отправится в Санкт-Петербург, где его проконсультируют невролог, нейрохирург и специалисты института раннего вмешательства.

Просим Вас проявить милосердие и дать Владиславу шанс научиться общаться не только с малышами, но и с детьми своего возраста.

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Vladislavs Lazučenoks". Жертвовать быстрее и проще можно на сайте deti-help.com.

Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

АS "Swedbank"

Счет: LV05HABA0551037000771

Nordea Bank AB Latvijas filiāle,

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

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Счет: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!