Удивительно обаятельной малышке Марии недавно исполнилось полтора года. На первый взгляд кажется, что она абсолютно здоровая девочка, однако, если присмотреться, становится видно, что она старается делать все левой рукой. И это отнюдь не потому, что она левша. У девочки детский церебральный паралич, пусть и выражен он в слабой форме.

Врачи не сразу поставили точный диагноз, на это понадобился почти целый год. Изначально предполагали, что у девочки повышен тонус мышц, затем — что причиной является проблема с плечевым суставом, которую поможет исправить массаж и занятия с реабилитологом. Но и после этого ничего существенно не изменилось: правая рука и нога как были слабее левой стороны, так и оставались. А когда девочка пошла, стало видно, что правую ножку она как бы подтягивает к левой во время ходьбы.

Мария любит перебирать игрушки в своем большой ящике и иногда, увлеченная игрой, сама не замечает, как начинает доставать их слабой правой ручкой. Это очень хорошо, ведь это значит, что руку можно разработать, что не все потеряно!

То, что лечение детского церебрального паралича в Санкт-Петербурге приносит хорошие результаты, доказал случай маленького мальчика Луки. У него были симптомы, похожие на те, что у Марии, но после поездки в Санкт-Петербург, как отмечает сама мама мальчика, он практически перестал падать во время ходьбы, его походка стала твердой, и теперь он может проходить довольно большие расстояния. Луке очень помогла процедура электростимуляции спинного мозга, которая, возможно, будет проведена и Марии.

Маленькой Марии уже повезло, ведь болезнь выразилась в легкой форме, так давайте подарим ей еще немного везения, чтобы недуг был побежден! Всех, кто хочет помочь этой прекрасной девочке, просим пожертвовать на ее поездку в Санкт-Петербург, где она будет проконсультирована у врачей и пройдет курс реабилитации.

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета, с пометкой "Marija Plisko". Быстро и удобно можно пожертвовать на сайте http://www.deti-help.com/ru/

Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

Счет: LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Citadele

Счет: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!