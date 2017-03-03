Позднее был поставлен диагноз "детский церебральный паралич". Давис с мамой посещал курсы реабилитации в специальных центрах, а дома мама сама регулярно занимается с сыном, чтобы уменьшить напряженность его рук и ног. Многие игрушки в квартире подобраны специально так, чтобы, заинтересовав Дависа, простимулировать его удерживать их в руках и играть с ними. И даже кошка пытается помочь мальчику снять напряжение в его маленьких ручках.
Давису также помогают занятия с разными специалистами: физиотерапевтами, логопедами, рейттерапевтами. Вылечить мальчика невозможно, но улучшить качество его жизни, а также избавить от постоянных болей вполне реально. Для этого планируется отправить его в Санкт-Петербург, где его обследуют и проконсультируют невролог и нейрохирург, и, если будет возможно, то там же будет проведена процедура электростимуляции спинного мозга, которая себя очень хорошо зарекомендовала и помогла уже многим детям с подобным диагнозом.
Просим Вас помочь облегчить жизнь маленькому Давису. Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.
Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Dāvis Cēsnieks". Быстрее и проще жертвовать можно на сайте deti-help.com.
Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931
АS "Swedbank"
Счет: LV05HABA0551037000771
Nordea Bank AB Latvijas filiāle,
EUR — LV19NDEA0000083088858
USD — LV72NDEA0000083088874
RUB — LV12NDEA0000083088887
Банк Citadele
Счет: LV06PARX0017233430001
Спасибо всем жертвователям!