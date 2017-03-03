Трехлетний Давис Цесниекс, несмотря на возраст, не умеет ни сидеть, ни ползать, ни удерживать предметы в руках. Роды у его мамы Дины были сложными, и врачи приняли решение применить метод вакуумного извлечения плода. Так как при этой процедуре ребенок "вытягивается" за головку, то есть риск ее повреждения. Так произошло в случае Дависа: пострадали отдельные участки головного мозга, которые отвечают за координацию движений. Причиной повреждения также мог стать сбой непосредственно в организме малыша еще до родов или же во время них.

Позднее был поставлен диагноз "детский церебральный паралич". Давис с мамой посещал курсы реабилитации в специальных центрах, а дома мама сама регулярно занимается с сыном, чтобы уменьшить напряженность его рук и ног. Многие игрушки в квартире подобраны специально так, чтобы, заинтересовав Дависа, простимулировать его удерживать их в руках и играть с ними. И даже кошка пытается помочь мальчику снять напряжение в его маленьких ручках.

Давису также помогают занятия с разными специалистами: физиотерапевтами, логопедами, рейттерапевтами. Вылечить мальчика невозможно, но улучшить качество его жизни, а также избавить от постоянных болей вполне реально. Для этого планируется отправить его в Санкт-Петербург, где его обследуют и проконсультируют невролог и нейрохирург, и, если будет возможно, то там же будет проведена процедура электростимуляции спинного мозга, которая себя очень хорошо зарекомендовала и помогла уже многим детям с подобным диагнозом.

Просим Вас помочь облегчить жизнь маленькому Давису. Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Dāvis Cēsnieks". Быстрее и проще жертвовать можно на сайте deti-help.com.

Получатель: Labdarības fonds „Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

АS "Swedbank"

Счет: LV05HABA0551037000771

Nordea Bank AB Latvijas filiāle,

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Банк Citadele

Счет: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!