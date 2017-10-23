Всех родителей волнует безопасность своих детей, когда их нет поблизости. Папы и мамы были бы рады возможности круглосуточно быть с детьми на связи и знать, где они и что с ними.

До недавнего времени такое было невозможно. Однако в сегодняшнем мире передовые технологии могут помочь сохранить душевное спокойствие как родителям, так и детям — благодаря современным смарт-устройствам. Среди самых надежных, полезных и популярных устройств, созданных для детей, — часы MyKi Watch и MyKi Touch с GPS-GSM!

Детские часы нового поколения MyKi от болгарской компании Allterco Robotics идеальны для детей в возрасте до 14 лет. В них имеется встроенная SIM-карта, синхронизированная с бесплатным мобильным приложением, доступным как для пользователей Android, так и для тех, кто пользуется iOS. На радость детям часы выпускаются ярких цветов и с удобным дизайном. С MyKi на руке дети могут принимать звонки и звонить сами, отправлять голосовые сообщения, принимать текстовые сообщения и получать награды.

Пять причин, почему РОДИТЕЛИ выбирают MyKi

Возможность позвонить своему ребенку в любое время и ограничить ему входящие звонки , при этом не теряя связи с ним.

и ему , при этом не теряя связи с ним. Настройка зоны безопасности в соответствии с режимом дня ребенка: если ребенку нужно быть в школе с 8 до 12 часов, безопасная зона может быть на это время определена как школа и территория вокруг нее, а когда ребенок покидает эту зону, родители сразу же получают уведомление.

в соответствии с режимом дня ребенка: если ребенку нужно быть в школе с 8 до 12 часов, безопасная зона может быть на это время определена как школа и территория вокруг нее, а когда ребенок покидает эту зону, родители сразу же получают уведомление. Гарантированная технология локализации — через 24 спутника, Wi-Fi и LBS. Где бы вы ни были — на празднике в толпе народа, в переполненном магазине, на мероприятии с сотнями детей, родителей, артистов и клоунов или в любом другом месте, где ваш ребенок может потеряться из виду за несколько секунд, — он снова скоро найдется благодаря MyKi.

— через 24 спутника, Wi-Fi и LBS. Где бы вы ни были — на празднике в толпе народа, в переполненном магазине, на мероприятии с сотнями детей, родителей, артистов и клоунов или в любом другом месте, где ваш ребенок может потеряться из виду за несколько секунд, — он снова скоро найдется благодаря MyKi. Функция предупреждения о скорости — если ребенок передвигается с необычной скоростью — более 50 км/ч (максимальная разрешенная скорость в городе), MyKi отправит родителям уведомление.

— если ребенок передвигается с необычной скоростью — более 50 км/ч (максимальная разрешенная скорость в городе), MyKi отправит родителям уведомление. Батареи хватает на работу до 96 часов в режиме ожидания и 3 часа активных звонков.

Пять причин, почему детям нравятся MyKi

В часах MyKi Touch имеется яркий цветной сенсорный дисплей (240/240 DPI), навигационное меню и умная вибрация.

Связь со всей семьей и друзьями — через MyKi ребенок может позвонить на 20 номеров, заранее введенных родителями.

— через MyKi ребенок может позвонить на 20 номеров, заранее введенных родителями. Возможность выбора мелодии звонка , изменения профиля и регулировки громкости звонка.

, изменения профиля и регулировки громкости звонка. Мягкий, но очень прочный антибактериальный силиконовый браслет ярких цветов , сочетания которых ребенок может легко поменять.

, сочетания которых ребенок может легко поменять. Кнопка SOS — на случай, если понадобится срочная помощь.

Большое преимущество MyKi перед другими аналогичными устройствами, доступными в онлайн-магазинах на массовом рынке, — реальная гарантия на изделие, так как команда поддержки MyKi моментально реагирует и оказывает качественную поддержку на местном языке на рынке любой страны. Пользователи могут рассчитывать на круглосуточную поддержку в чате через приложение MyKi Watch по любым интересующим их вопросам.

Поэтому неслучайно MyKi — самые продающиеся детские смарт-часы в Европе: более 100 000 детей уже с удовольствием пользуются моделями MyKi — MyKi Watch и MyKi Touch. Устройства для детей MyKi — в топе сделок у мобильных операторов на континенте.

С сентября этого года MyKi Watch и MyKi Touch доступны в Латвии в магазинах оператора телекоммуникаций BITE вместе со специальным тарифным планом, который позволяет пользоваться этими часами как в Латвии, так и во всей Европе.

Благодаря тому, что MyKi продаются более чем в 60 странах мира, с началом учебного года дети смогли получить симпатичный подарок нового поколения, а их родители — максимальный уровень безопасности и душевного спокойствия по приемлемой цене.

Рассказы пользователей о MyKi

Алисе из Латвии, мама 7-летней Анны

Мы с мужем решили не покупать нашей дочке мобильный телефон до третьего класса (сейчас она в первом). Школа у нас всего в двух минутах ходьбы от дома, район у нас безопасный, бассейн, куда она ходит, расположен прямо в школе, а с учителями и тренерами мы знакомы лично. Мы подумали, что телефон ей не нужен, да и она никогда не проявляла желания его иметь.

Однако через две недели из-за отмененной тренировки по плаванию моя девочка была вынуждена идти домой одна — перепуганная, чуть не плача, без уверенности, правильно ли она сделала. Конечно же, она все сделала правильно, но сама по себе мысль о том, что с ней могло что-то случиться, пока она шла домой одна, а у нее не было никакого устройства, чтобы связаться со мной, перепугало меня до смерти. Тогда-то мы ей и купили MyKi Touch. Теперь я спокойна за ее безопасность и не переживаю, если по какой-то причине ей придется возвращаться домой одной.

Марта из Хорватии, мама двоих сыновей 7 и 11 лет

Я всегда легко могу узнать, где именно мои дети, когда они катаются в парке на велосипеде. Это гениально. Есть четкие правила, которые мои мальчики должны соблюдать, катаясь на велосипеде с друзьями, но бывают случаи, когда я просто хочу убедиться, что все в порядке, или узнать, где они в данный момент. Без MyKi Touch мы бы их одних в парк ни за что не отпустили!

Фредерик из Копенгагена, папа 9-летней Эмили

Моя дочка знает, что всегда может связаться со мной. В эти выходные, пока я был на тренировке, Эмили ходила играть на площадку со своими одноклассниками и их родителями. Я получил звонок от Эмили — их заперли на площадке. Дверь должна была быть просто закрыта, но она оказалась заблокирована и не открывалась, поэтому никто не мог выйти. Это уже случалось, и после этого Эмили реально перепугалась. А теперь, вместо того чтобы в панике колотить по двери, Эмили просто нажала на кнопку SOS на своих часах MyKi.

Стефан из Черногории, 10 лет

Впервые мои родители спокойно отпустили меня одного в порт Будва, где всегда толпы народа, потому что у меня были часы MyKi. Было здорово гулять, не беспокоясь, что я мог потеряться. Мне нравится мой MyKi Touch!

Деян из Словении, отец 8-летней Майи

Моя жена Эмма — из тех слишком заботливых матерей, что переживает из-за ребенка, даже когда мы отправляем дочку на летние каникулы к бабушке — матери cупруги! Что бы я ни делал, я никакими силами не мог убедить ее перестать быть такой чересчур заботливой, чтобы мы могли наслаждаться свободным временем вместе, без Майи. Все изменилось, как только мы купили дочке часы MyKi. Излишняя опека со стороны Эммы исчезла, и теперь мы вместе ездим в отпуск за границу, а Майю оставляем у дедушки с бабушкой. Спасибо MyKi!