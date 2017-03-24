"Потеряв 14 килограммов лишнего веса, я стала прекрасно выглядеть и отлично себя чувствовать. Моя одежда стала намного свободнее, и я перешла с 44 размера на 38", — рассказала о своем опыте похудения Санита Пехлака, торговый представитель (33) из Мадоны. Прочитайте интервью с Санитой и узнайте о своих возможностях быстро похудеть!

– Каким был Ваш прежний опыт похудения?

– Вероятно, нет такой диеты, которую бы я не попробовала. Вначале, как и многие, я «ела меньше». Пробовала и яичную диету, и мучила себя, отказываясь от мяса и сладостей. Но «согнать» лишний вес так и не удалось. Я продолжала искать свое идеальное решение...

– Какая у Вас была мотивация похудеть именно сейчас?

– Мне надоели мой лишний вес и ощущение тяжести после каждого приема пищи. Я хотела начать новую, красивую жизнь!





– Как Вы узнали о Стокгольмской диете?

– О Стокгольмской диете я много читала в интернете, но не обращала внимания. На каком-то мероприятии я упомянула о похудении, и затем об этой диете развернулась настоящая дискуссия. Я услышала хорошие отзывы, поэтому решила, что надо и мне попробовать. Перед началом диеты меня вдохновила девушка, которая уже использовала эту диету и достигла отличных результатов. Я услышала фразу, которая запечатлелась у меня в памяти: «Я получаю удовольствие, глядя, как все едят без удовольствия и остановки!» Это был зеленый свет, чтобы попробовать эту диету и мне.

– Вам удавалось соблюдать диету?

– Соблюдение диеты не доставляло никаких трудностей. Все проходило, как и ожидала – никакого чувства голода и мотивирующая потеря веса. Первые результаты у меня появились уже на самой первой неделе. Они были просто восхитительны. Я получила и по-прежнему получаю удовольствие от самой себя, от того, что вижу в зеркале. Моя одежда становилась все свободнее, и понемногу я перешла с 44 размера на 38, потеряв 14 кг и обретя отличное самочувствие. При этом я начала также готовить очень вкусные и полезные для здоровья блюда.





– Вы бы порекомендовали другим людям попробовать Стокгольмскую диету?

– Вперед! Вы заново полюбите себя и свое тело. Благодаря этой диете вы раскроетесь как цветок этой весной! Не откладывайте на потом и закажите себе план Стокгольмской диеты прямо сейчас!

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