Пышная борода, козлиная бородка, двухдневная щетина, усы или все-таки гладкая выбритость — вариантов так много… Но каким же мужчинам отдают предпочтение представительницы прекрасного пола? Хоть пол и сильный, во всем на выбор мужчин оказывают влияние женщины. Попытаемся найти ответ — что же больше нравится женщинам?

Формы следуют за модой

Меняются времена, а вместе с ними — и мужская мода, в том числе и на форму растительности на лице — от бакенбард, усов, козлиных бородок до пышных, ухоженных бород, не исключая, конечно, и гладкую выбритость. Рассказывают, что в свое время пышные бороды отращивали, чтобы отпугивать диких лесных зверей, но было ли так на самом деле — вряд ли. Правда, нельзя не заметить, что в последние годы пышные бороды стали неотъемлемой частью мужского имиджа.

Однако в мире мужской моды судачат, будто культ столь популярных пышных бород начинает переживать спад. И вот здесь возникает вопрос: а какой моде впредь будут следовать мужчины, какую форму растительности на лице они будут выбирать — французские бороды, тонкие усики? Смогут ли пожелания женщин повлиять на новый "крик моды"?

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Создай моду сам

Какой бы ни была очередная тенденция в мире бород, сделать свою бороду аккуратной и ухоженной мужчина может сам, не отправляясь в специальный салон для бородачей. Компания Philips разработала единственный в мире триммер для бороды с лазерной проекцией. Уникальная лазерная проекционная система проецирует острый световой контур, намечающий линию стрижки бороды. Эта линия указывает, где будут состригаться волоски, чтобы стрижка всегда была точной. А кроме этого, Philips Beardtrimmer series 9000 позволяет выбрать длину бороды поворотом регулятора на рукоятке триммера до установки необходимой длины. Выбранная длина будет зафиксирована для точной и ровной стрижки бороды.

Преимущества триммера для бороды от Philips

Улучшенный литиевый аккумулятор обеспечивает работу триммера для бороды в течение 80 минут после 1-часовой зарядки. Если во время вращения нужно больше тока, Вы можете просто включить триммер в розетку. Этим триммером можно пользоваться как без провода, так и включенным в розетку.

Обоюдоострые лезвия из нержавеющей стали особо прочны. Это значит, что они предназначены для очень длительного использования и могут состричь даже самые густые волосы. Во время стрижки лезвия сами затачиваются благодаря легкому трению друг о друга. Таким образом, каждый раз мы получаем точную, ровную стрижку.

Чтобы очистить головку триммера, просто прополощите его под проточной водой.





Позволяет быстро постричь щетину. Инновационная подъемно-поворотная система Philips приподнимает волоски и затем направляет навстречу обоюдоострым лезвиям из нержавеющей стали. В результате получается ровная щетина или стрижка в один ход.

Форму бороды можно создать особенно тщательно, выбрав длину волосков с точностью до 0,2 мм. С помощью колесика регулировки расстояния можно выбрать и зафиксировать необходимую длину – от 0,4 до 7 мм.

При повороте колесика регулировки расстояния на LED-дисплее появляется выбранная длина в миллиметрах.





Женщины выбирают…

Однако актуальный вопрос о том, что предпочитают женщины, остается. Если опросить случайно встреченных женщин, то ответы, разумеется, будут отличаться. Одним нравятся мужчины с пышными, ухоженными бородами, другие предпочитают бороды разной формы, третьи — гладкую выбритость. Но общий вердикт таков: какой бы ни была растительность на мужском лице, главное, чтобы она была ухоженной. Женщины признают: самое важное для них — каков сам мужчина, насколько он уверен в себе и заботлив по отношению к окружающим.

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